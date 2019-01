Forbereder seg på det verste etter Troms-skredet: – En tragedie

TAMOKDALEN (VG) Det er en trykket stemning i bygda hvor de fire savnede skiløperne som kan ha blitt tatt av et snøskred overnattet.

Publisert: 03.01.19 18:02 Oppdatert: 03.01.19 18:59

Det sier ordfører i Lyngen , Dan Håvard Johnsen.

Uvær og betydelig skredfare setter en stopper for letearbeidet etter tre finske menn og en svensk kvinne i Tamokdalen i Troms . Letemannskaper settes foreløpig ikke inn under uværet, opplyste politiet på en pressekonferanse tidligere torsdag.

Seksjonsoverlege Bård Rannestad ved Universitetssykehus Nord-Norge uttalte tidligere i dag at sjansen for å finne overlevende faller for hvert minutt som går.

– Dette er fortsatt en redningsaksjon, men det er klart det har gått mange timer siden de ble savnet, sier han.

– Føler oss maktesløse

– Vi har jobbet på spreng for å komme oss opp i området der skredet har gått, men været har vært ekstremt. Vi er helt avhengig av at været blir bedre. Vi håper å komme oss opp dit i morgen, sier innsatsleder John Kåre Granheim i Troms politidistrikt til VG torsdag kveld.

Det var en femte person i turfølget, en svensk statsborger, som meldte de fire skiløperne savnet.

– Han er selvsagt svært preget av det som har skjedd, sier Granheim.

Ordfører i Lyngen, Dan Håvard Johnsen, forteller at lokalsamfunnet er tynget av hendelsen.

– Det er en trykket stemning i bygda. Det er først og fremst en tragedie for de rammede og de pårørende, sier Johnsen til VG.

Han medgir at muligheten for å finne de savnede skiløperne i live svinner hen. Et drøyt døgn etter at de sist ble sett onsdag klokken 14, har det ennå ikke blitt gjort funn i overflaten.

– Det er klart man som kommune føler seg litt maktesløs når slike ulykker skjer. Dette er den tredje større ulykken siden jeg ble ordfører i 2015. Jobben vår nå er å følge opp de som har vært involvert. Nå har vi et kriseteam bestående av prest, lege og psykolog stående i beredskap dersom det er behov, sier Johnsen.

Været skal bedre seg i natt

De fire savnede skiløperne, tre finske menn og en svensk kvinne, bodde på Magic Mountain Lodge på Lyngdeidet, skriver Nordlys . Avisen skriver at gjester og ansatte ved hotellet var tydelig preget torsdag formiddag.

– Nå forsøker vi på best mulig måte å ivareta de andre gjestene. Vi er alle i sorg. I respekt for gjestene og de pårørende ønsker jeg ikke å si noe mer om denne tragiske hendelsen, sier daglig leder Henrika Lønngren til avisen.

Det henger en stor skavl over området der skiløperne sist ble sett onsdag klokken 14. Mot slutten av torsdagen blir imidlertid forholdene bedre, ifølge vakthavende meteorolog Gunnar Noer ved værvarslingen for Nord-Norge.

– Været bedrer seg i løpet av torsdag kveld og natt til fredag. Da blir det oppholdsvær og betydelig mindre vind, sier Noer til Nordlys .

VG var torsdag formiddag i kontakt med den finske ambassaden i Oslo, der leteaksjonen i Troms følges nøye.

– Vi er i løpende kontakt med politiet og med norske myndigheter. Det er alltid tragisk og alvorlig når personer forsvinner under slike omstendigheter, sier ambassaderåd Ann-Mari Fröberg til VG.