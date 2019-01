ÅSTEDET: Politiet tror Anne-Elisabeth Hagen (68) ble bortført mot sin vilje fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog om morgenen eller formiddagen 31. oktober i fjor. Foto: VG

Lørenskog-forsvinningen: Her jobber politiet i skjul

LØRENSKOG (VG) Her står en leiebil fra Avis parkert utenfor boligen til Anne-Elisabeth Hagen (68) – 35 dager etter at 68-åringen forsvant. Inne i huset jobber to etterforskere fra politiet.

Publisert: 18.01.19 23:24

Bildet av bilen, en sølvgrå Volkswagen Transporter, er tatt like etter klokken ni om morgenen, onsdag 5. desember i fjor.

Eneboligen innerst i Sloraveien på Fjellhamar hadde da vært åsted for en kriminalsak i syv uker, uten at nabolaget rundt forsto eller visste:

Anne -Elisabeth Hagen (68) var antatt bortført mot sin vilje . Tilbake lå en beskjed med krav om ni millioner euro i løsepenger i form av kryptovaluta.

I tillegg ble det fremsatt grove trusler om at 68-åringen ville bli drept om politiet ble involvert eller om mediene omtalte saken.

Truslene var rettet mot 68-åringens øvrig familie, og gjorde etterforskningen krevende og mer tidkrevende for politiet – siden de nå ble tvunget til å jobbe i skjul.

I om lag seks uker saumfarte krimteknikere eneboligen ved Langvannet på jakt etter spor som kunne lede dem frem til gjerningsmenn som kunne knyttes til forsvinningen.

VG vet at den samme leiebilen var ved åstedet i flere dager i denne perioden.

Da ektemannen Tom Hagen kom hjem til tomt hus, fant brevet og varslet politiet – ble det avtalt et møte på en bensinstasjon like i nærheten av parets bolig. Der møtte Hagen politifolk som var kledd i sivil, for ikke å bryte kravet i brevet om å holde politiet unna.

I frykt for at mulige gjerningspersoner fulgte med på familiens bolig, såkalt kontraspaning, opererte politiet blant annet i sivil og med kjøretøy med falske skilter.

Krimteknikere som var inne i huset fant svært få spor. Det skal ikke ha vært tegn til innbrudd, ei heller tegn til kamp.

Utendørs fikk ikke politiet gjort noe som helst i perioden frem til saken ble offentlig kjent.

Det kan ha ført til at viktige spor har blitt « kalde », forringet eller borte, ifølge politiinspektør Tommy Brøske.

I tillegg avhørte politiet personer i nabolaget under dekke av historier om annen type kriminalitet i området. Totalt ble over 100 personer avhørt i den skjulte etterforskningsperioden.

Øst politidistrikt fikk bistand fra Kripos, Oslo politidistrikt, Økokrim, Interpol og Europol i denne perioden.

Ifølge VGs opplysninger, avga Spesielle operasjoner (SO) fra Oslo blant annet spanere, og VG vet at det har vært spanere i området rundt åstedet i Lørenskog i løpet av etterforskningen.

Ingen deler av politiets arbeid har så langt ført frem til en fasit.

Det har ikke vært et eneste livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen siden hun forsvant, og det har vært svært begrenset kommunikasjon med den påståtte motparten som politiet tror kan ha bortført 68-åringen.