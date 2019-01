DÅRLIG VÆR: Dårlig vær har hindret letearbeidet i Tamokdalen i Troms siden de fire skiløperne ble meldt savnet onsdag. Foto: Marthe S. Lien

Gjør nytt forsøk på å finne savnede skiløpere

INNENRIKS 2019-01-06T09:06:02Z

Det vil i dag bli gjort nye forsøk på å fly inn til rasområdet i Tamokdalen i Troms, der fire skiløpere er savnet.

Publisert: 06.01.19 10:06 Oppdatert: 06.01.19 10:51

I en twittermelding skriver Troms politidistrikt at det vil bli gjort forsøk på å fly opp til rasområdet ved Blåbærfjellet med bistand fra Forsvarets 339-skvadron, mens det er dagslys.

– Dersom værforholdene tillater det, skal det gjøres forsøk på å posisjonere funn.

Operasjonsleder Reinert Johansen i Troms politidistrikt sier til VG at det ikke er aktuelt å sette inn et stort antall letemannskaper nå, på grunn av værforholdene.

– Planen er å fly inn en hundefører fra politiet og et par mannskaper fra Røde Kors, for å se om de kan posisjonere funn i rasområdet. Vi har ikke iverksatt ennå, og vurderer værforholdene fortløpende.

Det var onsdag ettermiddag de fire skiløperne – tre finske menn og en svensk kvinne – ble meldt savnet etter en tur til Blåbærfjellet i Balsfjord.

Tror ikke noen har overlevd

De fire ble meldt savnet av en femte person i turfølget som ikke var med på turen til Blåbærfjellet. Han så at det gikk skispor inn i et stort rasområdet, men ikke ut, og varslet nødetatene.

Politiet kalte lenge leteaksjonen en redningsaksjon, men det endret seg fredag. Da sa de på en pressekonferanse de ikke anser det som sannsynlig at noen har overlevd .

Politiet vet ikke hvor dypt de savnede ligger eller hvor mye jobb det blir å grave dem ut.

– Det er en blytung dag. Fire unge mennesker har mistet livet i et stort snøskred. For alle som har vært med på denne store aksjonen er det en fryktelig tung dag, men det kan ikke måle seg med den smerten og den uutholdelige situasjonen som de fire familiene, kjærestene og deres venner står i nå. Det kan vi bare ane omfanget av, sa klinikkoverlege Mads Gilbert ved UNN, som var til stede på politiets pressekonferanse på fredag.

Et helikopter mottok signaler fra to skredsøkere som de tror tilhører de savnede, men dårlig vær har gjort det umulig å sende letemannskaper inn for å søke etter skiløperne.