MØTTES: Anne-Elisabeth Falkevik-Hagen og Glenn Hartmann-Hansen møttes bare to dager før forsvinningen. Foto: Privat

Hagens nære kollega: Møtte Anne-Elisabeth to dager før forsvinningen

INNENRIKS 2019-01-10T05:06:21Z

Mandag 29. oktober besøkte Glenn Hartmann-Hansen (49) ekteparet Hagen på Fjellhamar. To dager senere ble Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) borte fra hjemmet.

Publisert: 10.01.19 06:06

I 25 år jobbet Hartmann-Hansen i eiendomsselskapet til Tom Hagen (68), og kjente ekteparet godt. Han beskriver seg selv som Hagens høyre hånd gjennom mange år.

Han har sittet i styrer og vært daglig leder i Tom Hagen Eiendom A/S frem til han sluttet i februar i fjor.

– Jeg fikk sjokk onsdag morgen da jeg hørte at Anne-Elisabeth var borte , sier Hartmann-Hansen til VG.

– Så sent som mandag den 29. oktober satt jeg hjemme hos dem og fikk kaffe og snitter servert av «Lisbeth», som vi som kjenner henne kaller henne for. Det var god stemning der. Det er uvirkelig at hun forsvant bare to dager etterpå, sier 49-åringen til VG.

Han var på vei inn i et møte da han fikk spørsmål fra en kamerat om han hadde fått med seg det som ble meldt på nyhetene.

– Jeg var ansatt hos Tom Hagen i 25 år, og hadde ansvar for flere av de sakene som handlet om eiendom, gjennom eiendomsselskapene hans.

Har vært savnet i ti uker

Onsdag formiddag gikk Øst politidistrikt ut med saken de har holdt topphemmelig i ukevis: 68 år gamle Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, kona til en av Norges rikeste menn, Tom Hagen, har vært borte siden 31. oktober i fjor. Politiet mener hun kan være utsatt for en kidnapping ettersom det er stilt et løsepengekrav på ni millioner euro i kryptovaluta.

Hartmann-Hansen kan ikke forstå at Hagen hadde noen fiender, eller at noen rundt ham skal ha planlagt noe slikt som dette.

– Jeg lærte dem begge å kjenne, og «Lisbeth» som vi som kjente henne sa, er en helt fantastisk person, glad i både mennesker og dyr. Det er nesten fælt å si det, men det er ekstra ille at det er henne.

– Den nærmeste familien må ha det helt grusomt nå. At hun har vært ti uker borte er helt uvirkelig, sier han.

Anne-Elisabeths forsvinning: Dette er saken

Foreløpig ingen mistenkte i saken

– Hun er en unik person. Jeg velger å bruke er, og ikke var, sier investor Fredrik Sneve til VG.

Han har drevet forretninger med Tom Hagen siden 2002.

Hun har en fantastisk utstråling. Hun er varm og har et stort hjerte for familie og venner. Hun er en type som tar rommet, sier Sneve til VG.

Sneve, som har kjent Hagen i femten år, visste om den antatte bortføringen lenge før den ble offentlig. Han ble svært sjokkert da han fikk beskjeden om hva som skulle ha skjedd.

– Jeg kjenner en del forretningsfolk. Tom er en dyktig og visjonær forretningsmann som ser muligheter lenge før andre ser dem. En mann med høy integritet. En mann man kan stole på. Jeg mener han er en hedersmann. Han er et stort forbilde meg, sier Sneve.

Foreløpig har politiet ingen mistenkte i saken, og håper nå at dagens utspill skal kunne lede dem til nye spor i saken.