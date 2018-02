FENGSLET FOR DOBBELTDRAP: Den drapssiktede kvinnen ble pågrepet i september, og har sittet i varetekt siden. Foto: Sandnes, Ådne Husby

Utvidet siktelse mot dobbeltdrapssiktet kvinne: Skal ha dopet ned nok en ekskjæreste

Publisert: 08.02.18 13:51

Den 42 år gamle kristiansandskvinnen er siktet for å ha drept både sin far og sin tidligere samboer ved forgiftning. Nå skal politiet mene at hun har dopet ned nok en ekskjæreste.

Den dobbeltdrapssiktede syvbarnsmoren har siden pågripelsen i september vært siktet for drap på både sin far og sin tidligere samboer Øystein Hagel Pedersen.

Politiet opplyste tidlig at sistnevnte skal ha blitt forgiftet.

I desember gravde politiet opp levningene av den dobbeltdrapssiktede syvbarnsmorens far, som i 2002 ble funnet død i Kristiansand . På bakgrunn av undersøkelser av funn gjort i graven mener politiet nå at også han ble forgiftet.

Flere kilder opplyser til VG at siktelsen mot kvinnen nå har blitt ytterligere utvidet til også å gjelde neddoping av en annen tidligere kjæreste.

Kvinnen selv nekter straffskyld.

Tre ganger

De to hadde tidligere et kjærlighetsforhold, men skal kun ha vært venner de siste årene.

Denne mannen skal totalt ha blitt neddopet tre ganger.

VG får opplyst at det skal være snakk om neddoping ved bruk av legemidler.

Fakta Dette er saken 07.03.2002: En 52 år gammel mann blir funnet død i et badekar i Kristiansand. Liket blir aldri obdusert. Hans familie mistenker likevel at det kan ha skjedd noe kriminelt .

En 52 år gammel mann blir funnet død i et badekar i Kristiansand. Liket blir aldri obdusert. Hans familie mistenker likevel at det kan ha skjedd noe kriminelt . 06.04.2014: Øystein Hagel Pedersen (66) blir funnet død i sengen på First Hotel i Kristiansand. Dødsårsaken er forgiftning . I 3,5 år etterforsker politiet Hagel Pedersens dødsfall i det skjulte. Opplysninger som kommer frem under etterforskningen av dette dødsfallet, gjør at politiet ser annerledes på dødsfallet fra 2002.

Øystein Hagel Pedersen (66) blir funnet død i sengen på First Hotel i Kristiansand. Dødsårsaken er forgiftning . I 3,5 år etterforsker politiet Hagel Pedersens dødsfall i det skjulte. Opplysninger som kommer frem under etterforskningen av dette dødsfallet, gjør at politiet ser annerledes på dødsfallet fra 2002. 21.09.2017: En 42 år gammel kvinne, ekssamboeren til Hagel Pedersen og datteren til den 52 år gamle mannen, blir siktet for å ha drept begge.

En 42 år gammel kvinne, ekssamboeren til Hagel Pedersen og datteren til den 52 år gamle mannen, blir siktet for å ha drept begge. 26.09.2017: Politiet pågriper kvinnen hjemme i utkanten av Kristiansand. De ransaker boligen hennes og dagen etter blir hun varetektsfengslet i fire uker . Hun nekter straffskyld.

Politiet pågriper kvinnen hjemme i utkanten av Kristiansand. De ransaker boligen hennes og dagen etter blir hun varetektsfengslet i fire uker . Hun nekter straffskyld. 07.02.2018 : Funn på levninger av kvinnens far tilsier at også han kan ha blitt forgiftet.

Politiadvokat i Agder-politiet, Ragnhild Helgesen, bekrefter at siktelsen mot kvinnen er utvidet til også å gjelde familievold, straffelovens paragraf 219. Den omhandler blant annet grov eller gjentatt vold, mishandling eller annen krenkelse av nåværende eller tidligere samboer.

– Jeg ønsker ikke nå å si noe nærmere om grunnlaget for den utvidede siktelsen, sier hun.

Undersøker mulig svindel

Politiet undersøker også om syvbarnsmoren skal ha svindlet mannen for en sekssifret pengesum, får VG opplyst fra flere kilder.

I 2014 ble kvinnen anmeldt av politiet for å ha stjålet avdøde Øystein Hagel Pedersens bankkort dagen før han ble funnet død. 2013 anmeldte drapsofferet henne for det samme.

Hun var også i en periode ilagt besøksforbud mot Hagel Pedersen, fordi hun skal ha fulgt etter ham og sendt ham tekstmeldinger med ubehagelig innhold.

To av kvinnens andre ekskjærester har tidligere fortalt VG at kvinnen har drapstruet dem , og at de begge var i kontakt med politiet om truslene.

Kvinnens forsvarer, Olav Sylte, ønsker ikke å kommentere saken.