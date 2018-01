Politibetjent med sommerdekk på vinterføre brøt loven

Publisert: 31.01.18 13:01

INNENRIKS 2018-01-31T12:01:49Z

Har du ikke vinterdekk i dag, mister du førerkortet, sa politiet, men da deres egen betjent sto fast i grøfta med sommerdekk fikk hun kjøre videre. Nå har Spesialenheten konkludert med lovbrudd.

Det var en novemberdag i 2016 at politibilen med sommerdekk parkerte i grøfta under en utrykning i Rakkestad. Da oppdraget var utført var ikke bilen mulig å få opp på de glatte Østfold-veiene igjen, og brannvesenet måtte hjelpe dem opp.

Under normale omstendigheter ville hendelsen kanskje gått på tabbekvota, men tidligere på dagen slo politiet fast at alle som kjørte uten vinterdekk på dette føret ville miste lappen.

– Det er rett og slett pinlig, og vi legger oss langflate, sa operasjonsleder Villy Meier i Øst politidistrikt til VG den gang.

Distriktets jurister beslagla ikke førerkortet, men politibetjenten ble meldt til Spesialenheten for politisaker. De etterforsket saken, og nå, et drøyt år senere er konklusjonen klar.

Skulle ikke kjørt videre

Politibetjenten ble ilagt forelegg for overtredelse av vegtrafikklovens paragraf 31. Kjøreturen på glatta kostet 1500 i form av et forelegg som betjenten vedtok.

Sjåføren kunne likevel reddet seg inn etter stoppen i grøfta, om hun ikke hadde kjørt videre på sommerdekkene.

Veiene skal nemlig ha vært bar nesten helt fram til ulykkesstedet, og hun som kjørte skal ha holdt gangfart de siste hundre meterne med isete veier.

Spesialenheten mener denne kjøringen ikke var beviselig uaktsom.

Problemet oppsto når kjørte de personene involvert i det opprinnelige oppdraget hjem, til tross for at hun nå visste hva slags dekk det var på bilen.

«A (politibetjenten) kjente da til at det var glatt på stedet og at bilene hadde sommerdekk. A skulle latt bilen stå, eventuelt ha satt på vinterdekk eller kjetting» skriver Spesialenheten i sin avgjørelse.

De konkluderer også, under tvil, med at det ikke er bevismessige holdepunkter for at kjøreturen etter oppholdet i grøfta innebar fare.

Trodde det var helårsdekk

I spesialenhetens avgjørelse fremgår det at patruljen sjekket bilen før de kjørte ut, men trodde den hadde helårsdekk. Dette førte de også inn i et kontrollskjema før avreise.

Det var brannvesenet som forklarte politipatruljen at det var sommerdekk de kjørte på. De ble «veldig overrasket», har den nå bøtelagte politibetjenten forklart.

En annen betjent i bilen hadde status som mistenkt, men fikk saken sin henlagt. Han har forklart de syntes det var urettferdig å få ansvaret, ettersom bilen fortsatt hadde sommerdekk ved en feil, og at dette ikke var tydelig merket.

Til tross for politiets trussel om automatisk førerkortbeslag, var ikke noen av distriktets ni beslag den uken tatt på dette grunnlaget.

Det var heller ikke opplysninger som tilsa at politijuristen som droppet førerkortbeslag kunne ha gjort noe straffbart, skriver Spesialenheten, som også bemerker at saken fikk stor oppmerksomhet i tradisjonelle og sosiale medier. Spesialenheten fant heller ikke grunn til å beslaglegge førerkortet.