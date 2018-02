To til sykehus etter knivstikking på kjøpesenter i Kongsvinger

NTB

Publisert: 10.02.18 14:53

INNENRIKS 2018-02-10T13:53:15Z

Tre personer er skadet etter knivstikking på et kjøpesenter i Kongsvinger. En av dem er et vitne som grep inn for å avverge situasjonen.

Ifølge Innlandet politidistrikt startet det hele da to personer havnet i fysisk konfrontasjon med hverandre like før klokken 13.

Operasjonsleder i politiet i Innlandet, Bård Einar Hoft sier til VG at det skal ha oppstått en fysisk konfrontasjon mellom to kvinner inne på et kjøpesenter, hvor kniv ble benyttet.

Begge to skal ha kuttskader, men Hoft forteller at den ene skal ha betydelig flere kutt enn den andre.

– Kniv er benyttet, og begge parter kjøres til sykehus for behandling av kutt- og stikkskader. En tredje person er også påført skader. Dette er et vitne som grep inn for å avverge situasjonen, opplyser politiet på Twitter.

Det er ikke kjent hvor alvorlig skadet de tre er.