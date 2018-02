URO PÅ VERDENS BØRSER: Investor Jens Ulltveit-Moe er ikke bekymret for den markante nedgangen på Oslo Børs. Foto: Hansen, Frode

Tror børsene skal videre ned - men du trenger ikke bekymre deg

Publisert: 06.02.18 18:36 Oppdatert: 07.02.18 04:20

Finansmannen Jens Ulltveit-Moe tror mandagens kraftige børsfall bare er starten på et enda større fall. Men folk flest trenger ikke bekymre seg, mener ekspertene.

Vi må tilbake til 2011 for å se like kraftige fall som nå på børsene i New York, Tokyo og Oslo:

Tirsdag hadde Oslo Børs sin dårligste dag på halvannet år , mens mandagens børsfall på Wall Street i New York skapte tilløp til panikk blant investorene .

Samtidig mener Ulltveit-Moe at det er ingen dramatikk eller grunn til panikk.

– Til tross for at det er et fall på 2,27 prosent nå, så er markedet fremdeles veldig høyt. Bare i løpet av det siste året har det steget med 10 prosent, og slik kan det ikke fortsette, sier Ulltveit-Moe.

Han mener at børsen nå vil ta en markant dreining og at det kan falle med hele 10 prosent den kommende tiden.

– Det er flere investorer som skifter ut fra aksjer nå og til obligasjoner fordi det ser ut som renten skal stige. Det vil føre til at aksjene faller. Samtidig vil nok flere investorer vente med å investere i aksjer igjen til prisen har falt betraktelig, sier han.

Han mener det norske markedet tåler et slikt fall, og det trolig ikke vil føre med seg noen veldig alvorlige konsekvenser.

– At aksjene blir billigere vil tvert imot føre til at nye investorer kommer på markedet, mener han.

Liten betydning for folk flest

Økonomieksperter beroliger også alle som frykter konsekvensene av børsraset.

– Børsraset kommer ikke til å ha betydning for folk flest, sier sjefanalytiker i Nordea Market, Erik Bruce .

– I Norge er det få som har investert på børsen, sammenlignet med for eksempel i USA. For de aller fleste har dette lite å si, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken.

Ifølge de to får børsfallet liten betydning for andre enn de som har investert i aksjer, og som selger mens kursen er lav.

Den naturlige korreksjonen som skjer i aksjemarkedet nå, er hverken stor nok eller langvarig nok til at den får innvirkning på realøkonomien.

– Korreksjonen kommer etter en periode med stabil oppgang. Nå er det tilbake på samme nivå som i desember i fjor. Dette kommer hverken til å true verdensøkonomien eller norsk økonomi. Verdensøkonomien er svært solid i øyeblikket, sier sjefanalytiker i Nordea, Erik Bruce.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken understreker det samme:

– Vi har lenge sett en bedring både i den europeiske og amerikanske økonomien, derfor tror vi ikke at dette blir mer enn en korreksjon. Vi står neppe foran noe børskrakk. Det er ingen grunn til å tro at nedgangen kommer til å vare lenge eller spre seg til realøkonomien. Også i Norge har vi bra utvikling i sysselsettingen og økonomien går bra, beroliger hun.

– Hvorfor stupte børsene?

– Fordi mange frykter at sentralbankene ikke lenger vil tilby penger nesten gratis. Bankene har satt renten noe opp, og det er et tegn på at det går bra med verdensøkonomien. Børsraset ble utløst av frykten for at sentralbankene skal sette renten mye opp. Da får vi korreksjoner, forklarer Bruce.

– Er det sannsynlig at sentralbankene vil sette renten mye opp?

– Sentralbanken i USA vil fortsette en gradvis økning av renten og etter hvert vil vi nok få renteoppgang også i Euro området. Men oppgangen vil bli gradvis, og grunnen til at renten stiger er at det går svært bra i økonomiene. Derfor tror jeg ikke det vil utløse noe kraftig, langvarig fall i aksjemarkedet, sier han.

– Stigende rente er dårlig for aksjemarkedene, sier Due-Andersen. Og legger til at aksjefallet nok også har sammenheng med at mange mener særlig den amerikanske børsen lenge har vært priset for høyt.

Upåvirket boligmarked

Ekspertene tror ikke børsraset vil ha betydning for det norske boligmarkedet.

– Skal det ha noen effekt må det både vare lenger og være mye større enn det vi forventer nå, sier Kari Due-Andresen.

Det samme sier Erik Bruce.

– Korreksjonene må være mye større for at det skal påvirke folks lyst til å investere i bolig. Riktig nok kan frykten for at det skal bli dyrere å låne penger påvirke noe. Men det er ingen utsikter til at Norges Bank kommer til å sette opp rentene raskt, sier han.

Administrerende direktør i Norges Eiendoms meglerforbund, Carl O. Geving, blir ikke nervøs av børsfallet.

– Jeg har ingen grunn til å tro at dette vil påvirke boligmarkedet. I alle fall ikke på kort sikt. Det er stor forskjell på boligmarked og aksjemarked. Aksjer påvirkes av nervøsitet og spekulasjon. Boligmarkedet er folks hjem. De fleste kjøper og selger i samme marked for å bo, sier han.

Eier du aksjeeier? Sitt stille

Ekspertene anbefaler ikke aksjeeiere å panikkselge seg ut av aksjefond eller aksjer nå.

– Mange nordmenn som er på børsen sparer i fond. Da har man uansett lang horisont og skal ikke bry seg om dette, sier Kari Due-Andresen.

– Har du aksjer, må du regne med opp- og nedturer. Det mest fornuftige er å sitte stille gjennom korreksjoner i markedet. Hvis det hadde vært tegn på at ting gikk veldig dårlig, og det ville bli en langvarig korreksjon, kunne man vurdert å eie færre aksjer. Det er prisen man må betale for å få høyere avkastning enn ved bankinnskudd. Men jeg tror ikke det vil skje, sier Erik Bruce.

– Kan det være lurt å kjøpe nå?

– Når aksjekursen er korrigert ned, kan det være lurt å kjøpe. Men ingen vet hvor langt ned vi skal komme i denne omgang. Det kan komme flere negative korreksjoner de neste dagene. Det er umulig å vite hva som er riktig timing for å komme seg inn og ut av aksjemarkedet.

Nordea-strateg: En kjøpsmulighet

Svakere krone

Fra mandag til tirsdag ble kronekursen svekket i takt med uroen i verdens finansmarkeder. Tirsdag formiddag styrket den seg noe igjen.

– Den store usikkerheten i markedet ga noe svakere krone, men akkurat det er faktisk en fordel for norsk økonomi. Svak krone er bra for eksportindustrien og for norsk reiselivsnæring. Det er nettopp den svake kronen som har gjort at Norge har klart seg bra igjennom oljekrisen, sier Erik Bruce.

De som taper på svak norsk krone, er nordmenn som reiser på ferie til utlandet, og de som kjøper varer fra utlandet.

Ekspertene mener likevel at børsraset ikke vil gjøre store utslag i ferieøkonomien.

Sjefanalytiker i Nordea Erik Bruce tror kronen vil holde seg stabil nå, og ikke svekkes ytterligere på grunn av børsfallet.

Sjeføkonom i Handelsbanken, Kari Due-Andresen er mer optimistisk:

– På grunn av usikkerheten i boligmarkedet har kronen har vært svak en stund allerede, men det tror vi kommer til å snu igjen mot sommeren.