Peder Kjøs og kona: Frieriet var en felles avgjørelse

Psykologistudent Peder Kjøs hadde vært singel i ett år og hadde en sønn på to, da han plutselig møtte hun som skulle være kvinnen i hans liv. Men er de egentlig sikre på at de er de eneste rette for hverandre?

– De fleste mennesker er nok kompatible med ganske mange, bare litt avhengig av hvor vrang og sær man er. Grunnen til at noen ikke oppdager potensielle partnere ligger nok oftere i at vi ikke ser den andre for det den er, enn at den andre ikke finnes, forteller Peder Kjøs.