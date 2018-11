Drama på KrF-landsmøtet: Hareide tapte og Erna Solberg får fortsette som statsminister

INNENRIKS 2018-11-02T15:20:39Z

GARDERMOEN (VG) Knut Arild Hareide var gråtkvalt da han erkjente det knusende nederlaget, som er en triumf for statsminister Erna Solberg (H).

Det har i hele dag pågått en dragkamp om de usikre delegatene – og rød side har jobbet for å snu åtte blå delegater til sin side .

Det tredje alternativet om ikke å gå i regjering røk ut i første stemmerunde - og dermed er det avgjort at KrF skal inn i regjering. Men så måtte de stemme over om det skulle være en blå eller rød regjering. Og blå side vant med 98 mot 90 stemmer.

KrF skal dermed søke regjeringssamarbeid med Høyre, Frp og Venstre.

En person forsøkte å juble i salen da resultatet ble klart, men det ble raskt slått ned på. Det var dørgende stille i salen da Knut Arild Hareide gikk opp på talerstolen.

– Jeg vet hva jeg har vært gjennom de siste ukene og jeg tror jeg vet noe av hva dere har vært gjennom, sier Hareide.















TAPTE: Knut Arild Hareide vil da gå av som partileder etter å ha tapt valget på landsmøtet.

Tårer på talerstolen etter blå seier

Det var en rørt Hareide som måtte påpeke at KrF ikke har gjort et veivalg for evigheten.

– Til dere som har vunnet i dag er det viktig å vise raushet, sier Hareide.

– De som sier at politikk bare er for de på toppen eller de inne i Oslo, de har fått noe å tenke på etter KrF sin prosess. Hver stemme og hvert innlegg på talerstolen har talt. Hvert medlem har hatt mulighet til å påvirke, sier Hareide.

KrF-nestleder vant frem på landsmøtet og gikk opp på talerstolen med tårer i øynene.

– Vi må tilgi hverandre. Jeg har et behov for å be om unnskyldning, og andre har et behov for å be om unnskyldning, sa Bollestad fra talerstolen.

Hvem skal ta over?

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad utpekes som den naturlige arvtageren til ledervervet om Hareide går av. I en pause på landsmøtet åpnet Ropstad for første gang for at han kan overta . Samtidig sier 1. nestleder Olaug Bollestad at hun tar de verv som partiet peker ut.

– Kjære Knut Arild, du er partilederen vår. Vi er utrolig stolt av deg og jeg mener at du er Norges modigste politiker, sa Ropstad til Hareide etter resultatet ble kjent.

Det førte til trampeklapp i salen.

Slik stemte de

De 190 delegatene stemte først mellom disse tre alternativene, og rød og blå side gikk da altså videre.

Rødt alternativ fikk 84 av 190 stemmer – de som først vil forhandle om en ny regjering med Ap og Sp. Får de gjennomslag, må KrF felle Erna Solberg som statsminister for å innsette Jonas Gahr Støre (Ap).

Blått alternativ fikk 76 av 190 stemmer – de som først vil forhandle om en ny regjering med Høyre, Venstre og Frp – og beholde Erna Solberg som statsminister. KrF-leder Knut Arild Hareide går av hvis dette alternativet vinner.

Ikke-regjering fikk 30 av 190 stemmer - de som ikke vil gå i regjering nå, men forbli i opposisjon.

Alternativet om ikke å gå i regjering røk altså ut i første runde. Neste runde vant det blå alternativet.

– Jeg hadde tro på å vinne og det har jeg ennå. Jeg har ikke gitt opp. Men jeg må ærlig innrømme at jeg tror det er større sannsynlighet for blått flertall enn rødt, sier partileder Knut Arild Hareide til VG.

Thrillervalg til siste slutt

Landsmøtet var en thriller fra første stund, med kampen om hemmelig votering. Det tok knapt 10 minutter før det var full krangel i salen.

Så gikk Hareide ut i sin skjebnetale og truet med at han ville gå av som partileder hvis han ikke får flertall for å felle Erna Solberg som statsminister og heller sette inn Jonas Gahr Støre.

Rett før landsmøtet åpnet fredag formiddag, opplyste sentrale kilder i Knut Arild Hareides leir til VG at de har en klar plan på hvordan de skal snu det blå flertallet til rødt .

Åtte delegater som på forhånd har sagt de vil stemme for å ta KrF inn i Erna Solbergs regjering, skal være så usikre at de kan være på vei til å gi Hareides plan om en regjering med Ap og Sp flertall.