Politiet: Ingen pågrepet etter knivdrap

INNENRIKS 2018-10-16

To av kameratene sier de forlot leiligheten like før klokken 08. Drøye fire timer senere ble mannen i 20-årene funnet drept.

Publisert: 16.10.18 13:10

– Tidsrommet fra de forlater leiligheten og frem til han blir funnet, er et viktig tidsrom for politiet. Her er vi opptatt av all mulig informasjon, sier leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid til VG.

Politiet har fortsatt ingen mistenkte etter at mannen fra Østfold ble funnet knivstukket i et kollektiv på Majorstuen ved 12.15-tiden mandag.

Politiet vet ikke når mannen i midten av 20-årene ble drept.

Avdøde bodde i leiligheten sammen med tre andre kamerater. To av dem har forklart at de forlot leiligheten ved 07.50-tiden mandag morgen.

Skal ha blitt funnet i stuen

– Hvilke teorier har politiet?

– Politiet har flere teorier, men ønsker ikke å gå ut med de. Vi får flere svar gjennom obduksjonen i dag, men foreløpig ønsker vi ikke å si at én teori er mer aktuell enn annen. Vi vet foreløpig ikke hva som skjedde, og hva som er bakgrunnen, sier Metlid til VG.

Politiet ønsker ikke å gå ut med detaljer fra åstedet på nåværende tidspunkt.

Etter det VG kjenner til, skal åstedet bære tydelig preg av at drapshandlingen ble begått på en svært brutal måte, med mange stikkskader over store deler av kroppen på den avdøde. Den avdøde skal ha blitt funnet livløs i stuen i leiligheten.

De tre personene som bodde sammen med den avdøde er viktige vitner for politiet under etterforskningen.

– I tillegg er det annen omgangskrets, personer som bor i området, arbeidsgiver og etter hvert familie, sier Metlid til VG.

Politiet er spesielt interessert i tips i tidsrommet fra 07.50 til 12.15, men ønsker også informasjon om observasjoner både før og etter dette.

– Vi ber publikum ta kontakt. Ikke vurder om opplysningen er viktig eller ikke, det gjør politiet, sier hun.

Ble funnet av romkameraten

Mannen i midten av 20-årene, som ble funnet knivdrept i en leilighet på Majorstua i Oslo mandag formiddag, er opprinnelig fra Østfold. Han bodde og jobbet i Oslo.

Det var en av romkameratene som fant mannen med knivskader da han kom hjem til kollektivet mandag .

Den drepte er norsk og i midten av 20-årene. Han er ikke kjent av politiet fra tidligere.

Mannen ble erklært død av ambulansepersonell på stedet.