VIP-TRIBUNE: 500 gjester er invitert for å overvære NATO-øvelsen i Trondheim 30. oktober. Foto: Ole Martin Wold/VG

Veteran om NATO-øvelsen: – Det er viktig å vise hva vi driver med

INNENRIKS 2018-10-18T19:04:47Z

Veteran Alexander Øystå mener det er respektløst å kalle oppvisningen av NATOs krigskapasitet for show og underholdning.

Publisert: 18.10.18 21:04 Oppdatert: 18.10.18 21:29

Flere har kritisert Forsvaret for å «trivialisere» krig og gjøre det til et show under DV-dagen, som står for «distinguished visitors», som finner sted i Trondheim i slutten av oktober. Dagen er en del av «Trident Juncture »-øvelsen, og 500 VIP-gjester skal overvære en times lang demonstrasjon av NATOs sjø-, luft- og landstyrker.

Utenlandsveteran i Forsvaret, Alexander Øystå, nå redaktør i Vi Menn, la onsdag ut et innlegg på Facebook hvor han gikk hardt ut mot kritikken.

– Som veteran ble jeg trist over at det finnes mennesker som tror krig er show og underholdning. Krig er forferdelig. Hvis det kommer noen som vil ødelegge det våre forfedre har bygget opp, så må vi slå tilbake, og da trenger vi både våpen og soldater, forklarer han til VG.

Han understreker at han ikke har fått med seg hvordan Forsvaret har lagt frem arrangementet, men mener det er leit at uttalelsen om «gladbobler på verandaen» fra oberst og sjef for Heimevernet i Trøndelag, Håkon Warø, blir trukket frem som argument.

– Jeg vil ikke spekulere i motivene til disse kritikerne, de får stå inne for det selv. At de tror det Forsvaret driver med er show og underholdning er veldig respektløst overfor alle de tusen som er villige til å gi sitt liv for Norge, sier Øystå.

Han mener at NATO-øvelsen er viktig fordi det viser åpenhet fra Forsvaret.

– Vi kan ikke ha er forsvar som gjemmer seg bort. Dette er en måte hvor man kan få se litt av kapasitetene Forsvaret og våre allierte har.

– Det er viktig å ha den type fremvisninger. Vi bruker enormt mye skattepenger på Forsvaret, og vi sender våre unge ut dit. Vi burde være glade og stolte over at de ønsker å vise frem hva de kan, fortsetter han.

Forbundsleder i Norges Offisersforbund, Torbjørn Bongo, skriver på Facebook at han har fått spørsmål om DV-dagen er nødvendig.

– Forsvarets oppgave er å skape trygghet for innbyggerne og samfunnet. Og sikre landets suverenitet, og suverene rettigheter og dermed vår verdiskapning. Når trygghet skal skapes, så er det også et poeng at det skal skapes trygghetsfølelse hos innbyggerne og blant de folkevalgte, skriver han.

– Det er lang tradisjon at det på større øvelser gjennomføres en DV-dag, hvor offentligheten inviteres til å se og bli informert om aktuell øvelse. Det mener jeg både er viktig og riktig, avsluttes innlegget.

– Plikt for å sikre gjennomsiktigheten

I en e-post til VG, skriver talsperson i NATO, Oana Lungescu, at NATO-øvelser gjør det mulig for styrkene i de 29 medlemslandene, og mange partnere, å jobbe sammen for å holde nasjonene trygge.

Hun beskriver øvelsene som «defensive og gjennomsiktige», og fremhever at de muliggjør kontakt mellom besøkende og øvelsedeltagerne på utvalgte dager, uten at det forstyrrer de strenge treningsoppleggene deres.

Det presiseres at de besøkende inkluderer landsledere, internasjonale tilskuere og journalister.

– Hundrevis av norsk- og utenlandsk media vil også ha muligheten til å engasjere seg direkte med deltagerne og deres kommandoer, skriver hun, og tilføyer at denne typen granskning er en viktig del av et demokrati, samt en plikt for å sikre gjennomsiktigheten tegnet i Wien-dokumentet (avtale fra 1990 mellom medlemslandene av OSSE for å øke tillit og trygghet mellom landene, journ. anm) om militær aktivitet.

– NATO er takknemlige for at Norge er vertskap for årets Exercise Trident Juncture med eksemplarisk profesjonalitet, åpenhet og gjestfrihet, avslutter hun e-posten.