MINNEBORD: Dagen etter drapet var aulaen på skolen var pyntet slik at elevene kunne minne henne. Foto: Torstein Bøe / VG

Offeret fra Vinstra-drapet begraves i dag

INNENRIKS 2018-11-14

Onsdag begraves Laura Iris Haugen (16) som ble drept på Vinstra 31. oktober.

For snart to uker siden ble 16-åringen knivstukket og drept av en jevnaldrende gutt i nærheten av der hun bodde på Vinstra.

Gutten ble pågrepet kort tid etter at politiet fikk melding om hendelsen . I tillegg er han siktet for grov kroppsskade mot en voksen mann som ble påført kutt i beinet.

Gutten ble pågrepet på åstedet, og fikk etter pågripelsen behandling på sykehus.

Gikk i samme klasse

Politiet har fortalt at den eneste relasjonen mellom de to er at de gikk i samme klasse på ungdomsskolen, og at de gikk på samme videregående skole.

Det er fortsatt uklart hva som var motivet for drapet. Den pågrepne 16-åringen har sagt at han er villig til å forklare seg, men politiet har så langt ikke fått gjennomført et ordentlig avhør.

Den lille bygda i Oppland er i sorg etter drapet. Dagen etter hendelsen samlet 400 videregående elever seg i skolens aula for å minne Laura Iris Haugen.

Samme uke var det også kriseteam på den videregående skolen der de to 16-åringene var elever. Det har i etterkant av drapet vært ulike arrangementer der lokalbefolkningen kan samles i sorgen.