Politiet antar at flere biler og en lastebil ble antent på Rommen i Oslo søndag morgen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Biler trolig antent på lagringstomt i Oslo

INNENRIKS 2018-11-04T11:32:44Z

Politiet leter etter mulige gjerningsmenn etter at tre personbiler og en lastebil brant opp på bilkirkegård på Rommen i Oslo søndag morgen.

NTB

Publisert: 04.11.18 12:32

Politi og brannvesen fikk klokka 07.46 først melding om at en brakkerigg på eiendommen brant og rykket ut med tallrike mannskaper.

Da nødetatene ankom tomta på Rommen i Groruddalen i Oslo så de det var flere biler og en lastebil som brant.

– Det var tre uregistrerte biler og en lastebil som brant. Ting tyder på at de er antent. Bilene står med litt avstand fra hverandre og det er ikke naturlig at de skulle ta fyr gjennom spredning, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

Bilene som brant på Rommen var avskiltede og ikke i bruk. Tomta de sto på, beskrives som en bilkirkegård av politiet

Et vitne som befant seg inne i brakkeriggen skal ha hørt stemmer og latter på utsiden like før brannene ble oppdaget. Flere andre biler på tomta skal også ha blitt utsatt for skadeverk.

– Eiendommen skal fungere som en slags bilkirkegård eller lagringsplass for gamle biler, sier operasjonslederen.

Det var mye uro i Oslo sentrum natt til søndag , blant annet med flere slåsskamper. Politiet har imidlertid ingen holdepunkter for å sette disse hendelsene i sammenheng med brannene på Rommen.