SYSTEMTRØBBEL: Studenter ved OsloMet er frustrerte over innleveringssystemet for bacheloroppgavene, som de mener er for usikkert. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Studenter ved OsloMet kunne se og skrive over andres bacheloroppgaver

Publisert: 27.05.18 05:02

INNENRIKS 2018-05-27T03:02:44Z

Det oppstod forvirring og frustrasjon på OsloMet da studenter kunne logge seg inn i andres bachelormapper i leveringssystemet. – Uforståelig at «fakultet for teknologi» ikke klarer å håndtere teknologi, sier studentleder.

– Vi føler ikke at det er noen som tar dette på alvor. Det er noe alvorlig galt om ledelsen ikke sørger for at systemene er gode. Det er sikkerhetshull overalt, sier Joel Gianni, leder av Studentenes Fakultetsråd for Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) ved OsloMet.

Det er bare en uke siden 230 ingeniørstudenter på OsloMet fikk eksamen avlyst . De var en time inn i eksamen da det viste seg at den samme oppgaven ble brukt på Høgskolen på Vestlandet tidligere samme dag.

Nå har det oppstått enda mer trøbbel for OsloMet-studentene, denne gang i forbindelse med innlevering av bacheloroppgavene på teknologi-fakultetet.

Kunne skrive over andres oppgaver

Tidligere leverte studentene bacheloroppgaven på papir, i tillegg til elektronisk. Nå har fakultetet gått over til at man bare leverer oppgaven digitalt. Man logger seg inn med studentnummer, og leverer med sin gruppe. Men Gianni sier det eneste man trengte for å få tilgang på en annen gruppes mappe, var gruppenummeret.

– Hvis man taster feil og melder seg inn i en annen gruppes mappe, kan man tenke at «dette er ikke mine dokumenter», slette dem og laste opp sine egne, sier han.

Dette har skjedd med flere fortvilte studenter, ifølge studentleder Gianni. Én gruppe fant en annen gruppes besvarelse inne på sin mappe, mens en annen ble utestengt fra mappen fordi noen andre var inne i den.

– Du kan jo bare se for deg den panikken når du ikke får levert i siste liten fordi det er noen andre som er inne i din mappe.

Han tør ikke å tenke på at det kan være noen som har levert og tenkt at alt er i orden, og deretter fått oppgaven sin skrevet over av noen andre som har levert i feil mappe uten at de vet det.

Har ikke fått en forklaring av ledelsen

Gianni sier det var tilfeldig at studentene oppdaget situasjonen, og at det ikke har blitt sendt ut noen formell henvendelse til studentene om hva som har skjedd, eller at de jobber med saken.

– Når det er nettopp «fakultet for teknologi» som ikke klarer å håndtere teknologi, er det helt uforståelig. Det minste man burde kunne forvente er at man ikke kan melde seg inn i en gruppe som ikke er sin gruppe.

Han mener fakultetet er for opptatt av andre satsinger enn nye ordninger for eksamen og bachelorinnlevering.

– I forrige uke stilte vi oss helt bak dekanen som sa at de skulle rydde opp. Nå etter to uheldige tabber på én uke, må jeg si at vår tillit til dekanatet er svekket.

Peggy Heie, Administrerende direktør ved Norsk senter for informasjonssikring, mener universitetet bør finne en annen løsning.

– Når du leverer en studentoppgave er det viktig at integriteten ivaretas, slik at noen ikke skal kunne gjøre endringer i andres oppgaver. Selv om det vil gå an å finne tilbake til tidligere versjoner hvis man uforvarende sletter noe noen andre har laget, så er det uheldig at det skjer.

– Ingen alvorlige konsekvenser

Dekan Egil Tømborg ved fakultetet forklarer at studentene skulle logge seg inn på systemet med sin bruker-id, og deretter opprette en gruppe med en gruppe-id. For enkelhets skyld, ba fakultetet om at man opprettet gruppe-id med samme nummer som gruppenummeret, som alle gruppene har blitt tildelt fra 01 og oppover.

– Det vil være mulig å komme seg inn på en annens gruppe hvis man har gruppenummeret. Vi gjorde det sånn fordi det er ikke noen problemer med at noen stjeler fra andres oppgaver, ettersom bacheloroppgavene er unike.

Han understreker at dersom noen har «slettet» en annen gruppes oppgave, vil den fortsatt ligge inne i systemet som en tidligere versjon slik at fakultetet kan finne fram til den.

– Den er i så fall bare skrevet over. Vi sjekker navn og nummer for oppgavene som er levert opp mot hverandre, og dette har ikke fått noen alvorlige konsekvenser, såvidt vi kan se.

Til neste år vil fakultetet vurdere å forbedre systemet, slik at man oppretter egne unike numre som bruker-id, i stedet for å bruke det samme som gruppenummeret.

– Kombinasjonen av vår veiledning og studentenes bruk av veiledningen kan ha ført til at studentene har blitt unødig bekymret over dette, sier han.

– Vi vil forbedre brukerveiledningen, gi bedre informasjon og heve kompetansen til våre ansatte slik at de er helt trygge på hvordan dette skal håndteres.