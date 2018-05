Pilot tatt i promillekontroll på Gardermoen

Publisert: 25.05.18 23:19 Oppdatert: 26.05.18 00:28

INNENRIKS 2018-05-25T21:19:22Z

Mannen, som er i midten av 30-årene, flyr for et internasjonalt flyselskap og ble tatt i en stikkprøve fredag.

– Jeg kan bekrefte at vi tok styrmannen på et fly på Gardermoen i en rutinemessig stikkprøve, sier operasjonsleder Kari Monsen i Øst politidistrikt til VG.

– Beruset i tjeneste

Patruljen som gjennomførte prøven meldte inn at det var gjort utslag på alkoholmåleren 09.38, og den mannlige co-piloten i midten av 30-årene ble tatt noe før det.

– På bakgrunn av dette er han siktet for å være beruset i tjeneste, og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i morgen, sier Monsen.

Mannskapets tjeneste starter så fort de begynner forberedelsene til en flyvning, forteller hun.

Politiet bekrefter at mannen flyr for et internasjonalt selskap, men ønsker ikke å si hvilket det er snakk om.

De kan heller ikke kommentere mannens promille, ettersom resultatet av blodprøven ikke er klar. Mannen har forklart seg i avhør, men operasjonsleder Monsen kjenner ikke til hva han har sagt om hvorfor han hadde alkohol i blodet.

Kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen i Avinor sa fredag kveld at de ikke kjenner til saken.