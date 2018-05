ØNSKER ENDRING: Advokat Hege Salomon mener den norske straffeloven kan bedres på flere punkter. Foto: Jan Petter Lynau, VG

Norske advokater skeptiske til ny svensk sex-lov

Denne uken vedtok Sverige å innføre en ny samtykkelov som sier at det er forbudt å ha sex med en person hvis personen ikke sier «ja». Flere norske advokater mener loven ville vært vanskelig å håndheve om den skulle bli innført i Norge.

Den svenske Riksdagen vedtok onsdag å innføre en lov som forbyr sex med personer som ikke tydelig sier ja, eller aktivt uttrykker et ønske om å delta.

Loven, som innføres 1. juli, gjør også flere handlinger straffbare, og øker strafferammen.

Den svenske voldtektsloven strammes inn på følgende måte: * Frivilligheten i samleiet blir gjort mer tydelig. Når man har sex med en person, skal man forsikre seg om at vedkommende deltar frivillig. Hvordan dette skal bedømmes, skal ifølge justisministeren vurderes fra sak til sak. * «Ved bedømming om deltagelse er frivillig eller ikke skal det tas særskilt hensyn til om frivilligheten har kommet til uttrykk gjennom ord, handling eller på annen måte» * Lovendringen skal fungere forebyggende, og skal også fange de tilfellene hvor offeret befinner seg i en særlig sårbar situasjon. Et eksempel som nevnes er når vaginalt samleie blir til analt samleie, uten at offeret er med på det. * Den svenske regjeringen har også valgt å innføre regler om uaktsomme voldtekter og uaktsomme seksuelle overgrep. Det betyr at gjerningsmannen kan dømmes, selv om vedkommende ikke hadde til hensikt å voldta. Strafferammen for dette skal være fire års fengsel. * Minimumsstraffen for grov voldtekt og grov voldtekt av barn økes til fire års fengsel til fem års fengsel. Kilde: TT/Ritzau/SVT

Den slår blant annet fast at det ikke lenger skal kreves at gjerningsmannen har brukt vold eller trusler, eller har utnyttet offerets situasjon for å straffes.

– Sex skal være frivillig. Er det ikke frivillig, er det ulovlig, sa statsminister Stefan Löfven, da han presenterte lovforslaget i desember i fjor.

Her hjemme ønsker blant andre SV å innføre en lignende bestemmelse.

– Fryktelig vanskelig å bevise

Lovforslaget har fått kritikk, blant annet fra det svenske Lagrådet, som mener lovbestemmelsen er for utydelig.

Politiadvokat ved Oslo politidistrikt, Rita Parnas, tror en lignende lov vil by på utfordringer om den skulle vært anvendt i en norsk rettssal.

– Vi skjønner godt at man ønsker en slik bestemmelse, men problemet er at samtykke er fryktelig vanskelig å bevise, sier hun til VG.

Parnas sier at det kan bli problematisk å bevise hvorvidt samtykke er gitt i situasjonen eller ei, også ettersom en person kan ombestemme seg underveis i handlingen.

– Da jeg holdt foredrag på to skoler i Rogaland for flere hundre elever i vår var de fleste enige om at man burde ha samtykke, men da jeg spurte elevene hvordan det skulle løses i praksis skjønte mange at det er vanskelig, forklarer hun.

Parnas mener også en eventuell endring av den norske straffeloven vil legge mer press på den fornærmede i saken.

– Vi vil først og fremst få en masse saker vi blir nødt til å henlegge på grunn av manglende bevis, noe som vil ta ressurser, men det vil også i større grad legges press på jenta, som da hadde måttet bevise at hun ikke sa ja:

– Jeg tenker at det kan slå uheldig ut, og at det vil bli snakk om å motbevise istedenfor å bevise, mener politiadvokaten.

– En slik lov ville blitt en utfordring

Hege Salomon, advokat i advokatfirmaet Salomon Johansen, tror en lignende lovgivning ville vært vanskelig å håndheve i norske rettssaler.

– Seksuell omgang uten samtykke er ikke tilstrekkelig for å bli omfattet av lovgivningen i Norge i dag. Vi har hull i den norske lovgivningen som burde tettes, spesielt når det kommer til mennesker som blir utnyttet i en sårbar situasjon, men det er vanskelig å tette disse med en generell lovgivning, slik Sverige nå har gjort, sier hun til VG.

Salomon mener det bør fremgå klart av loven hva som regnes som samtykke, om det skulle bli aktuelt å følge i vårt nabolands fotspor.

– En lik lov ville blitt en utfordring, fordi det er viktig at det er forutsigbart hva som kan regnes som straffbart og ikke, og slik at folk slipper å gå rundt å være redde for om de har gjort noe straffbart eller ei, påpeker hun.

Hun er derimot positiv til svenskenes valg om å gjøre uaktsom voldtekt til en straffbar handling.

– Hvis man kan kombinere en skjerpet lovgivning rundt folk som er blitt utnyttet i sårbare situasjoner med en aktiv bruk av dagens lovgivning om grov uaktsom voldtekt, ville det vært positivt, sier advokaten.

– Kunne blitt misbrukt

Advokat Jørn Mejdell Jakobsen tror i motsetning til Parnas at en ny lov ville ført til at flere voldtektssaker havnet i norske rettssaler.

– Jeg tror vi ville fått flere slike saker i rettssalene, og det er ikke automatisk feil. Men det ville vært en utfordring å bestemme hvor grensen skal gå, og samtidig klare å håndheve en slik lov på en rettferdig måte, sier han til VG.

På spørsmålet om man også burde gjøre uaktsom voldtekt til et straffbart forhold i Norge er Mejdell Jakobsen kritisk.

– Jeg mener ikke at man kan utvide voldtektssituasjonen til også å omfatte simpel uaktsom voldtekt. Det er greit nok at man skal ta hånd om ofre, men man må også ta vare på dem som risikerer å bli anklaget, selv om det er en vanskelig balanse, sier advokaten.

Han mener også at en slik potensiell lovendring i Norge kunne ført til at loven ble misbrukt.

– Det er ikke til å stikke under stol at noen dessverre kanskje ville misbrukt ordningen. Kanskje man angrer på noe dumt man har gjort i fylla, og velger å anmelde det som voldtekt. Med en slik lov ville det blitt lettere å nå frem med uriktige påstander:

– Jeg er positiv til samtykkekravet, men negativ til å utvide loven til også å gjelde uaktsom voldtekt, sier Mejdell Jakobsen.