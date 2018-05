Godstog antente brann på ti steder langs Bergensbanen

Publisert: 30.05.18 07:11

INNENRIKS 2018-05-30T05:11:53Z

Det har natt til onsdag brent ti steder langs Bergensbanen. Årsaken er trolig bremsegnister fra et godstog, ifølge Bane Nor.

– Vi har slokket minst ti branner mellom Voss stasjon og Ygre. Brannene har vært av ulikt omfang. Vi har etterslokket og dynket. Nå skal vi inspisere langs linjen så langt det er farbar vei, det vil si helt opp til Upsete. Både biler og en vannvogn blir med på inspeksjonen, forteller varabrannsjef på Voss, Geir Ove Pedersen til Bergens Tidende .

Politiets innsatsleder Kjetil Øyri forteller at de nå jobber med å finne ut hva som har skjedd.

Cirka to timer etter at den første meldingen om brann ble mottatt ved togredningssentralen hos Bane Nor , ble Bergensbanen gjenåpnet klokken 05.40 onsdag morgen. Det opplyser Harry Korslund, medievakt i Bane Nor til VG.

– Det var et titalls brann og branntilløp på strekningen vest for Myrdal i retning Voss i natt, men disse er nå slukket.

– Det har oppstått noen få forsinkelser grunnet brannene, som særlig har påvirket nattoget fra Oslo til Bergen, men også for øvrige persontog og godstog. Disse forsinkelsene vil ta seg inn igjen nå som strekningen er gjenåpnet, forteller Korslund til VG.

Han opplyser om at brannene langs Bergensbanen trolig skyldes bremsegnister fra godstog.

– Vi har hatt denne typen hendelser tidligere også, så vi er obs på at dette kan skje, spesielt når det er så kritisk tørt ute som nå, sier han.

Trafikken langs Bergensbanen går nå nesten som normalt, forteller Korslund.

Noen lokaltog er innstilt, mens nattoget fra Oslo er forsinket med halvannen time.