BEKYMRET: Flere kommuner i Finnmark har gått sammen for å uttrykke sin bekymring over ambulansefly-beredskapen i fylket. Natt til tirsdag er det ingen tilgjengelige fly i Finnmark. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Finnmark-kommuner raser over luftambulanse-beredskapen: – Uholdbar situasjon

Publisert: 07.05.18 21:59 Oppdatert: 07.05.18 22:27

INNENRIKS 2018-05-07T19:59:47Z

I et brev til helseminister Bent Høie krever 17 kommuner i Finnmark at han umiddelbart får på plass løsninger for å sikre en luftambulansetjeneste på normalt nivå. – Bare flaks at liv ikke har gått tapt, sier ordfører.

– Det er avgjørende at vi samler Nord-Norge i et tydelig krav til helseministeren og andre ansvarlige slik at vi får en løsning på denne situasjonen. Det er en helt akutt situasjon. I natt har vi for eksempel ikke tilgjengelig ambulansefly i Alta , og også flere andre steder i Finnmark . Det kan vi ikke sitte stille og se på og godta, sier ordfører Monica Nielsen i Alta kommune.

Nielsen er regionleder for Vest-Finnmark regionråd, som er en allianse mellom kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger.

Det er i et brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie at Vest Finnmark regionråd sammen med Øst-Finnmark regionråd (allianse mellom Berlevåg, Båtsfjord, Lebesby, Gamvik, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø kommune) uttrykker sterk bekymring omkring uroen og ustabiliteten i luftambulansetjenesten den siste tiden.

«I Nord-Norge brukes ambulansefly i mye større grad som primærtransportmiddel for dårlige pasienter, sammenlignet med resten av landet. Innbyggerne i Nord-Norge er derfor avhengig av en operativ ambulanseflytjeneste for å få forsvarlig helsehjelp i akutte situasjoner» , skriver regionrådene i brevet.

I juli neste år skal det svenske selskapet Babcock SAA overta tjenesten etter Lufttransport AS, som har driftet luftambulansetjenesten i Nord-Norge i 25 år. Det har allerede skapt problemer fordi Babcock har brutt forhandlingene med Norsk Flygerforbund om å overta piloter og personell fra Lufttransport FW.

Ansatte i Lufttransport FW har dermed begynt å søke seg vekk i frykt for å skulle stå uten jobb. Dermed mangler selskapet nok piloter og flere ambulansefly har blitt stående på bakken.

– Det er 14 måneder til overtagelsen skal skje, og vi er sterkt bekymret for de kommende månedene når vi allerede nå ser at pilotene søker seg bort og beredskapen er svekket, sier Nielsen.

Hun mener det ikke er noen god løsning å sette inn helikopter helt frem til juli 2019:

– Vi kan bare være glade for at ting har gått bra hittil, men det er en uholdbar situasjon at syke mennesker har brukt lengre tid på å komme seg til sykehus fordi det ikke har vært fly tilgjengelig, sier Nielsen.

«Den siste uken har vi sett flere eksempler på situasjoner der man i distriktskommuner med lang avstand til sykehus har måttet håndtere forhold som kunne blitt kritisk som følge av manglende transport med

luftambulanse. I løpet av helgen passerte man mer enn 40 slike tilfeller» , skriver de videre i brevet.

VG-leder: Flyambulansekaos i nord

– Det er en ekstremt kritisk situasjon. Luftambulansetjenesten er en del av vår akuttberedskap, og uten den beredskapen er det stor fare for liv og helse. I natt er situasjonen slik at det ikke er tilgjengelige ambulansefly i Finnmark. Det er ingen operative fly. Det er altså en fare for liv og helse, og slik kan vi risikere å ha det i et år. Det er uforsvarlig og uholdbart, sier Lebensby-ordfører og nestleder i Øst-Finnmark Regionråd Stine Akselsen til VG.

Akselsen sier hun er dypt bekymret for at situasjonen skal vedvare:

– Dette er allerede en kritisk situasjon. Nå må noen på banen. Det er innbyggerne våres liv det står om – like mye eldre som barn. Vi som bor på små stedet ser at denne tjenesten brukes ukentlig og jevnlig, og det er bare flaks at det ikke har gått liv, sier hun.

I brevet skriver regionrådene at de forventer at Høie, som øverste ansvarlig, pålegger Helse Nord snarest å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse av den oppståtte situasjonen:

«Parallelt med dette ber vi om at Riksrevisjonen snarest får i oppgave å revidere anbudsprosessen (herunder anbudskriterier og vekting av disse), ringvirkninger og konsekvenser av valgte anbudsløsning, samt avdekke viktige læringseffekter som grunnlag for beslutninger om fremtidig eierskap til og organisering av luftambulansetjenestene i Norge» , skriver de i brevet.

– Jeg har stor forståelse for at kommunene i Finnmark opplever denne situasjonen som krevende. Helse Nord planlegger og iverksetter nå tiltak for å ivareta sitt ansvar for helseberedskapen, både på kort og lengre sikt, skriver Høie til VG mandag kveld.

I en pressemelding mandag kveld skriver Luftambulansetjenesten HF at de har kartlagt tiltak som kan aktiveres etter behov for å styrke beredskapen.

Innleie av en Beech propellfly med besetning som skal være tilgjengelig på dagtid, to helikopter fra Forsvaret med blant annet medisinsk innredning ombord, innleie av ambulansejet er blant tiltakene. De skriver også at to nye ambulansehelikopter kan settes inn i løpet av juni.

– Vi arbeider nå kontinuerlig med å sikre en god beredskap i hele landet og i Finnmark spesielt. Situasjonen er krevende, men det gjøres en stor innsats for at pasientene skal få den hjelpen de trenger, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF.

I pressemeldingen opplyses det også at Finnmarkssykehuset setter inn ekstra bilambulanser ved behov, og UNN bemanner opp medisinsk koordinering av ambulanseflytjenesten.

Fra mandag kveld til tirsdag morgen er bare to av fem luftambulansefly i beredskap, og det er dermed ingen operative fly i Finnmark.

Flyene i Alta og Kirkenes er ikke operative, mens det er operative fly i Tromsø og Bodø.

Fra klokken 06.00 til 18.00 tirsdag er ett av seks fly ute av beredskap. Det vil ramme luftambulansens dagfly som er stasjonert i Alta.

– Det er svært utfordrende å ha bare to av fem fly i Nord-Norge på nattevakt og vi forstår at leger og sykepleiere som jobber i tjenesten synes dette er vanskelig. Samtidig er det slik at litt ute på kvelden er det i snitt få oppdrag. I gjennomsnitt fra 23.00 til 07.00 er det 1 1/5 ambulansefly-oppdrag i Nord-Norge, sier kommunikasjonsrådgiver Knut Haarvik til VG.

Han opplyser at situasjonen vil bedres senere i uken:

– Fra og med torsdag ser det ut til at det igjen vil være full beredskap, sier Haarvik.

