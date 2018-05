LYKKELIG SLUTT: Føllet Oskar mistet mammaen sin kort tid etter at han ble født, men nå har han endelig fått en ny mamma. Foto: Privat

Oskar har fått ny mamma

Føllet Oskar mistet moren sin kort tid etter han ble født. Etter fem dager intens jakt har han endelig fått en ny, svensk mamma.

Oskar ble født natt til onsdag i forrige uke, men moren ble akutt syk og døde denne uken. En intens jakt på en amme starte t.

Stall Resa i Østfold brukte alle krefter for å lete etter en ny mamma til lille Oskar. Det endte med at en stall i Sverige tok kontakt.

Endelig kunne Oskars eier Sonja-Irene Johansen puste roligere.

Den nordsvenske hoppen Mira hadde tidligere i uken fødte et dødfødt føll og kunne muligens passe sammen med kaldblodsføllet.

Takknemlig

– Vi er evig takknemlig for alle som har bidratt og alle som har delt historien. Jeg har ikke rukket å svare alle. Det er ganske rørende og jeg vet ikke om det helt har gått opp for oss, forteller Johansen til VG.

Oskar fikk god hjelp i Norge. Han ble chippet av veterinæren og Mattilsynet kom med helseattest. Så bar turen til Sverige for å hilse på den nye moren.

– Det eneste som gjensto var å komme seg forbi tollvesenet i Sverige, men de hadde tydeligvis hørt om de også. For en fra tollen kom bort og lurte på om det var Oskar vi hadde med oss, sier Johansen og ler.

Det svenske jordbruksverket hadde godkjent at føllet skulle krysse landegrensene og meldt ifra til tollvesenet.

Måtte lure moren

Fremme på stallen ventet nye utfordringer. Hoppen Mira hadde ikke lyst til å amme det fremmede føllet.

– Vi ble nødt til å lure henne til å tro at Oskar var hennes. Distriktsveterinæren i Falköping kom og ga henne en hormonbehandling, sånn at hun trodde at hun fødte på nytt.

Oskar ble smurt inn med Miras svette og da behandlingen var over fikk han endelig amme.

Johansen forteller at både Oskar og Mira virker svært fornøyde. Oskar skal bo sammen med den nye mammaen sin i Sverige til han blir voksen nok til å bli travhest.

– Så det blir nok en del turer til Sverige fremover.

