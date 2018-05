PÅGÅR SØK: Det var fra skipet «Nordkapp» at en vernepliktig forsvant i løpet av natt til lørdag Foto: Theis Roksvåg Pedersen / Sissel Amundsen

Søker fortsatt etter savnet vernepliktig mann

Publisert: 06.05.18 09:47

Om lag 20 kystfartøy har søkt etter den savnede besetningsmedlemmet i Barentshavet gjennom natten. Søket fortsetter utover dagen.

To kystfartøy og flere fiskefartøy har søkt etter den savnede vernepliktige mannen som ble meldt savnet fra kystvaktfartøyet «Nordkapp» lørdag.

Vakthavende redningsleder ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge (HRS NN), Olav Bjørgaas sier til VG at søket har pågått hele natten.

– Vi ble nødt til å trekke tilbake luftressursene i går kveld, på grunn av svært dårlig sikt. Til sammen har om lag 20 fartøy deltatt i søket i natt og søket pågår fortsatt, sier Bjørgaas.

Det søkes nå i et område om lag 60 nautiske mil nord for Bjørnøya.

Det var lørdag morgen klokken 10.10 at Hovedredningssentralen Nord-Norge ble varslet om at et besetningsmedlem var forsvunnet fra kystvaktfartøyet «Nordkapp» i området ved Bjørnøya, som er en del av øygruppen Svalbard.

Mannen var om bord i skipet som en del av førstegangstjenesten. Det antas at vedkommende har falt over bord.

Mens HRS melder at den savnede sist ble observert på natten, har Sjøforsvaret opplysninger som tyder på at vedkommende sist ble sett fredag kveld klokken 23.50. I tiden det gikk forsvinningen ble oppdaget til HRS fikk savnetmeldingen, hadde fartøyet beveget seg om lag 130 kilometer sørøstover.

Det ble umiddelbart igangsatt et søk. Den savnedes nærmeste pårørende ble informert.

