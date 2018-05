Så fort kan grillkosen føre til brann

Publisert: 31.05.18

INNENRIKS 2018-05-31T18:24:23Z

Lurer du på om du skal grille og chille litt i den glovarme sommersola? Det kan i verste fall føre til storbrann.

Stekende sol i hele mai, og varmerekorder i Oslo , Bergen og Trondheim , har ført til knusktørt gress og stor brannfare over hele landet.

Meteorologisk institutt melder torsdag om at varmen vil vare ut uken, men varsler samtidig om brannfare i Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Trondheim.

Lurer du på om du skal ta med deg en engangsgrill fra matbutikken på hjørnet for å forhindre at vennegjengen i parken har tom mage utover kvelden? Den tanken bør du droppe, mener brannvernforeningen.

– Det kan fort eskalere

Det varme været de siste ukene har ført til ekstrem skogbrannfare over hele Sør-Norge, og flere fylker og kommuner har innført totalforbud mot åpen ild i naturen.

Torsdag innførte Bergen kommune fullt grillforbud - selv på egen terrasse.

– Budskapet er, respekter totalforbudet, sier Alexander Colle, branninspektør ved Asker og Bærum brannvesen IKS til VG torsdag.

Colle illustrerer hvor raskt en engangsgrill kan starte en brann i gresset ved Asker brannstasjon. Se video øverst i saken!

– Hva er det verste dere ser av engangsgrilling?

– At man fyrer opp på tørre dager som det her, hvor det er totalforbud, setter det rett på plenen i nærheten av busker, og så kan det fort eskalere:

– Det andre er at man glemmer å slukke grillen helt og plassere den på egnede steder etterpå. Vi ser veldig mye at man plasserer dem i søppeldunker i etterkant, og at det da tar fyr senere på kvelden, sier branninspektør Colle.

– Ikke utfordre skjebnen

Tor Erik Skaar, informasjonsrådgiver i Norsk brannvernforening, mener nordmenn burde respektere totalforbudet mot åpen ild på de varme sommerdagene.

– Når man er klar over hvor ekstremt det er for tiden, bør man være sitt ansvar bevisst og passe på at ting ikke skjer:

– Det er ikke noen vits i å utfordre skjebnen, det er et bare et lite vindblaff som skal til for at det fører til brann, eller grillen kan velte, og da kan det fort gå galt av sted, sier han til VG.

Skaar understreker at de fleste branntilløpene grunnet bruk av engangsgrill skyldes at folk ikke sørger for at grillen er godt nok slukket når den kastes.

– Statistikken viser at de fleste branner skjer i forbindelse med deponering av grillen. I enkelte tilfeller trenger man 10 liter vann for å slukke en slik grill, og det er det få som har med seg på tur, sier han.

Dyr grillglede

Grillglade nordmenn har skapt trøbbel for politiet og brannvesenet flere steder i landet de siste ukene.

En mann i 30-årene fikk søndag kveld et forelegg på 5000 kroner for å ha fyrt opp en engangsgrill ved en badeplass i Haugesund.

Mannen hadde fyrt opp grillen til tross for bålforbudet, og det skal ha vært svært tørt på stedet.

I tillegg tok det fyr i gresset rundt grillen, og det skal ha blitt svidd av rundt en kvadratmeter gress, opplyste politiet.

Politiet kan bøtelegge nordmenn som griller med engangsgrill mellom 4000 og 6000 kroner om man griller andre steder enn i hagen eller i parker med godkjente beholdere. Hvis grillingen fører til skogbrann, kan man ende opp med å bli erstatningsansvarlig.

Skaar oppfordrer folk til å følge med på hvilke regler som gjelder for grilling i området man befinner seg i.

– Følg med på hjemkommunens nettsider, der vil man som regel kunne se om det er innført et lokalt forbud:

– Når et samlet beredskaps-Norge går ut og advarer mot bruk av engangsgrill bør man lytte til det, understreker han.

Fjernes fra butikkhyllene

Flere dagligvarebutikker fjerner nå engangsgriller fra hyllene på oppfordring fra Norsk brannvernforening.

– Vi mener alle butikker burde slutte å selge engangsgriller i sånne perioder som vi er i nå. Når grillene finnes i butikken vil folk kjøpe det uten å tenke seg om. Selv om noen følger med, så gjør på langt nær alle det, sier informasjonsrådgiver Skaar til VG.

Kjøpmannshuset, som er et datterselskap av Norgesgruppen, og som drifter butikkene Joker, Spar og Nærbutikken, ba alle sine butikker fra Trøndelag og sørover om å fjerne engangsgrillene fra butikkhyllene torsdag.

Selskapet drifter nesten 900 butikker i Norge.

Verken Coop, Rema 1000, Meny eller Kiwi vil foreløpig stoppe salget. De opplyste til P4 Nyhetene onsdag at de har hengt opp plakater i butikkene der de informerer om den store brannfaren, skriver NTB.