BRANN: Det har brent i over ett døgn i gjenvinningsstasjonen Revac i Vestfold. Vestfold Interkommunale Brannvesen

Evakuerer 89 boliger og stenger barnehage i Re etter brann

Publisert: 28.05.18 07:01 Oppdatert: 28.05.18 08:11

Brannvesenet frykter mandag morgen at den kraftige brannen i gjenvinningsanlegget Revac skal blusse opp igjen.

Totalt 89 boliger skal evakueres og 70 er evakuert, melder operasjonsleder Trond-Egil Groth til NTB like over klokken 5 mandag morgen.

Brannen som ble meldt like over klokken 07 søndag morgen , pågår fremdeles i lommer inne i hallen til gjenvinningsanlegget, skriver Vestfold interkommunale brannvesen på Facebook . Åtte brannmannskaper og to lifter har jobbet med slokking gjennom natten.

– Vi har jobbet med å komme til på steder der det fortsatt brenner. I tillegg har vi satt opp en vannkanon på taket. Røykutviklingen varierer i omfang, fra lite til litt mer igjen. Slik har det vært gjennom natten, sier utrykningsleder Stener Knem.

I en pressemelding klokken halv seks skriver Sør-Øst politidistrikt at de i samråd med brannvesenet har valgt å evakuere områder langs Bjuneveien og Linnestad i nærheten av Revac på grunn av lite vind og nedfall av røyk i området.

– Det er derimot ventet at dette kan utvikle seg i løpet av dagen. Det kan ventes at hele eller deler av bygget vil kunne kollapse. Dette igjen kan føre til at brannen blusser opp og at man får økt røykutvikling fra stedet, opplyser politiet om brannen i Re i en pressemelding mandag morgen.

Politiet gikk i natt fra dør til dør for å informere beboerne om evakuering. De berørte fikk tilbud om overnatting på Quality Hotel Tønsberg.

Det er også besluttet at Linnestad barnehage holder stengt mandag, melder politiet.

Vestfold Interkommunale Brannvesen melder ikke om endringer på brannstedet i morgentimene mandag, men det er ventet at dette kan utvikle seg i løpet av dagen. «Det kan forventes at hele eller deler av bygget vil kunne kollapse. Dette igjen kunne føre til at brannen blusser opp og at man får økt røykutvikling fra stedet,» skriver politiet.

De oppfordrer folk i området som opplever ubehag om å oppsøke lege.

Store deler av bygget gått tapt

Også i går, søndag, ble det igangsatt en evakuering av opptil 180 adresser i Re kommune, den ble imidlertid avblåst.

Slukningsarbeidet beskrives som svært krevende, blant annet fordi taket på bygget er av betong, som gjør at røykdykkere må slokke brannen innefra. Det har blitt satt inn både røykdykkere og en lift i arbeidet.

– Store deler av bygget er tapt. Det brenner punktvis inne i det store bygget, til dels kraftig enkelte steder. Alle mannskapene fra fire brannvesen er i innsats, sa vakthavende brannsjef Flogeland til VG, søndag.

Tidligere dømt for miljøkriminalitet

Revac AS er blant de største bedriftene innen behandling av elektrisk og elektronisk avfall i Norge, ifølge selskapets nettsider .

I mai 2014 ble selskapet rammet av en brann i et ulovlig avfallslager i et gjenvinningsanlegg. Brannen førte blant annet til at minst 1.500 kilo fisk døde. I tillegg ble det innført drikkevannsforbud i nærområdet, og to gårdbrukere ble ilagt omsetningsforbud av Mattilsynet med bakgrunn i forurensningsfaren.

Fylkesmiljøvernsjef Elisabet Rui opplyste søndag at det har vært satt inn forebyggende tiltak etter den forrige brannen. Det er opprettet et basseng som tar imot avrenningsvann fra anlegget. Vannet herfra brukes til å slukke brannen, slik at det blir et lukket system.

– Det ser ut til å fungere. Vi tror ikke det blir noen vannforurensning denne gangen, sa Rui til NTB.

Flere personer med tilknytning til selskapet måtte møte i retten, tiltalt for miljøkriminalitet, og ifølge den rettskraftige dommen ble straffene mellom 60 og 90 dager i fengsel, skriver Reavisa . Selskapet fikk en bot på 2,8 millioner kroner.