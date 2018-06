NORDLYS: Himmelfenomenet nordlys over en av strendene på Flakstad, ytterst i Lofoten. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Her kommer nasjonalpark nummer 40

Publisert: 21.06.18 05:59

INNENRIKS 2018-06-21T03:59:45Z

Lofotodden har et av verdens mest spektakulære kyst- og fjellandskap, mener miljøvernminister Ola Elvestuen (V).

Regjeringen har vedtatt å opprette nasjonalpark i Moskenes og Flakstad i Nordland . Lofotodden nasjonalpark ligger ytterst i Lofoten , og blir på 86 kvadratkilometer på land i tillegg til 13 kvadratkilometer i havet.

– Dette er utvilsomt et av verdens mest unike og spektakulære kystområder, sier Elvestuen til VG.

DRØMMEREISER: Her er sju fantastiske nasjonalparker

Kystfjellene er preget av nakent berg og ur. Siden området ble tidlig isfritt, fins det gamle forekomster av enkelte fjellplanter i området. Området er også viktig hekkeområde for sjøfugl som toppskarv og teist, samt kolonier av krykkje, havørn og kongeørn. Det fins også spor av bosettinger tilbake til steinalderen, med 3000 år gamle hulemalerier i Kollhellaren og Bukkhammerhola.

HER KAN DET BLI NASJONALPARK.

Kommunene Moskenes og Flakstad tok selv initiativ til å opprette nasjonalpark ytterst i Lofoten. Foreløpig ligger kun nasjonalpark i Østmarka på det sentrale Østlandet fremst i køen om å bli landets 41. nasjonalpark.

– Jeg tror med sikkerhet at det kommer flere nasjonalparker. De er viktige bidrag til økt verdiskaping lokalt og regionalt, knyttet til blant annet naturbasert turisme. Men utvidelse av eksisterende nasjonalparker er også viktig. Vi skal nå ha fylkesvise gjennomganger av alle verneområder for å vurdere om et er behov for mer vern, sier Elvestuen.