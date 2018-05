LIKEVEL LOV: Onsdag ble det klart at du likevel kan ta med deg din flatnese-hund på Norwegians flygninger. Men du må samtidig signere et skjema som fraskriver flyselskapet ansvaret hvis noe skulle skje. Foto: Mary Altaffer / TT NYHETSBYRÅN

Norwegian snur og opphever flatnese-forbud for hunder

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 30.05.18 18:58

INNENRIKS 2018-05-30T16:58:51Z

Hundefolket fortvilte, og to dager senere trekker Norwegian tilbake det kontroversielle forbudet. – Vi innser nå at det er flere gråsoner her, sier de.

Mandag denne uka innførte Norwegian hundeforbud på sine flygninger , vel og merke hunder med flat nese. Forbudet kom etter at veterinær-forbundet advarte om at det å frakte raser med flate snuter med fly innebærer en forhøyet risiko for pusteproblemer og overoppheting på grunn av stress under flyturen.

– Ja, det stemmer at det ikke lengre er tillatt å reise med hunder som har flate snuter på Norwegians flygninger. Det gjelder også noen katter. Dette er etter anbefalinger fra Veterinary Medical Association, sa kommunikasjonsrådgiver Astrid Mannion-Gibson i Norwegian til VG.

Forbudet ville i utgangspunktet ramme populære raser som Staffordshire bull terrier og Boston bull terrier, men også alle typer bulldogg og flere andre hundetyper med flat nese.

Men nå, bare drøye to døgn senere, opphever Norwegian forbudet.

– Vi har fått veldig mange tilbakemeldinger på dette, både positive og negative, og vi innser nå at det er flere gråsoner her, spesielt når det kommer til blandingsraser og så videre. Basert på dette har vi derfor valgt å oppheve dette forbudet, skriver Mannion-Gibson i en e-post til VG.

Kommunikasjonsrådgiveren understreker at om man har en hund eller katt som faller inn under denne betegnelsen, vil man istedet bli bedt om å signere et skjema der man er klar over risikoen forbundet med flyreiser for disse rasene, og at Norwegian ikke skal stå ansvarlig dersom noe skjer.

Mannion-Gibson benytter samtidig sjansen til å beklage at flyselskapet først innfører en regel, for deretter å trekke det tilbake like etterpå.

– Vi beklager selvfølgelig at dette har skapt forvirring, men samtidig er vi glade for gode og konstruktive tilbakemeldinger og at det har blitt satt fokus på problemstillingen. For, igjen, intensjonen har alltid vært å ivareta disse dyrene på best mulig måte, skriver hun.

Til VG uttalte tirsdag leder for rådet for kortsnutede hunder i Norsk Kennel Klub, Christine Sonberg, seg negativ til forbudet.

– Forbud er ikke veien å gå. Det kan virke som om Norwegian bare har kopiert et amerikansk forbud, fra et land hvor det finnes en helt annen kultur for å saksøke selskapene, sa hun til VG.