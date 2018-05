HENTER SVENSK POLITI: Justisminister Tor Mikkel Wara åpner for at svensk politi kan komme over grensen for å nedkjempe terror. Her er han sammen med Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Ny avtale: Svensk politi kan bli satt inn mot terror på norsk jord

Publisert: 31.05.18 05:58

Svenske politifolk kan bli tilkalt for å delta i bekjempelse av terroraksjoner i Norge. Regjeringene i Norge og Sverige er i ferd med å inngå avtaler om et omfattende praktisk politisamarbeid.

– Ved alvorlige hendelser skal landene kunne trekke på hverandres ressurser, som bombegruppen, beredskapstroppen, politihelikoptre og andre skarpe styrker, sier justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) til VG.

Praktisk politisamarbeid

Fredag møter han sin svenske kollega Morgan Johansson på et nordisk justisministermøte i den svenske byen Lund. Der skal de to sluttføre en avtale som åpner for praktisk politisamarbeid med de skarpeste politistyrkene som de to landene har.

Tanken er å kunne tilkalle svensk politi i de mest alvorlige situasjonene, som et omfattende terrorangrep på norsk jord. De vil da stå under den norske politimesterens kommando, sier Wara.

Svensk og norsk politi samarbeider allerede tett i grenseområdene mellom Norge og Sverige , men for første gang klargjøres styrkene for å kunne hjelpe hverandre i virkelige krisesituasjoner. Det betyr at politifolk i svensk uniform får full politimyndighet i Norge, men altså under norsk ledelse.

Trent sammen

– På samme måten vil våre politiressurser kunne bli tilkalt til Sverige i tilsvarende alvorlige hendelser, sier Wara.

Svensk politi har en nasjonal innsatsstyrke tilsvarende Oslo- politiets beredskapstropp.

– De har trent mye sammen og er allerede godt samkjørt, sier Wara.

Det betyr ikke at Forsvarets plikt til å yte bistand til politiet opphører. Forsvaret vil fortsatt være en ressurs for å forsterke politiet, presiserer han.

Bredere samarbeid

De to justisministrene skal også undertegne en intensjonsavtale om å kunne hjelpe hverandre med politifolk i med dagligdagse situasjoner:

– Målet er et praktisk samarbeid. En norsk alarmsentral skal kunne be svensk politi avhjelpe en situasjon i Norge, dersom deres patrulje er nærmest. Det kan også bli aktuelt å forsterke hverandre med vakthold i store arrangementer i grenseområdene, eller å trø til ved ulykker og andre hendelser hvor det er behov for mer politi enn vi har til rådighet der og da, sier Tor Mikkel Wara.

– Man skal kunne be om hjelp fra den politipatruljen som måtte være nærmest. På bistand i forbindelse med terror er nå rammeverket på plass, men i det alminnelige politisamarbeidet går vi nå i gang med å utrede videre samarbeid og få på plass det praktiske og det juridiske, legger han til.

Fra tidligere har de to landene gitt hverandres politi anledning til å følge etter og pågripe mistenkte som krysser grensen for å unndra seg pågripelse.