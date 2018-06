Brann i Tønsberg - trolig har alle kommet seg ut

Publisert: 01.06.18 13:26 Oppdatert: 01.06.18 14:50

Røykdykkerne måtte gi opp å ta seg inn til leiligheten i andre etasje. Politiet tror ikke det befinner seg folk inne i flammene.

Det brenner kraftig i en bygning som blant annet huser en bedrift og en leilighet på Sem ved Tønsberg. Røykdykkerne måtte gi opp å ta seg inn i bygningen for å lete etter folk.

– Vi anser bygget som overtent og slukker som best vi kan, sier vakthavende brannsjef Hedin Gibbons.

– Vi har nå to mannskapsbiler, to tankbiler og en høydebil på stedet, sier vaktsjef Harald Kleppo ved Vestfold interkommunale brannvesen .

Politiet opplyste først at seks personer ikke er gjort rede for, men kort tid senere opplyste de at alle beboerne er gjort rede for. Tallet på beboere ble nedjustert til fire.

I 14.45-tiden opplyser politiet at de har fått kontroll og at ingen kom til skade i brannen.

– Nå er brannen på vei ned. Da vi kom hit tidligere i dag var det full fyr i bygningen, sier innsatsleder Rune Andersen.

Et vitne på stedet forteller til VG at det kom høye smell på stedet og at taket skal ha rast sammen.

– Det brenner voldsomt. Det eksploderer og røyken ligger tjukk, sier nabo Siri Kvam-Andersen.

– Selve huset står fortsatt, men det ser ut som det holder på å rase, fortsetter hun.

Like etterpå hører hun at det smeller igjen.

– Det var lagret propanflasker det inne. Jeg vet ikke om det er det som har eksplodert, sier innsatsleder Andersen.

Like før nødetatene ble varslet om brann på Søm, rykket de ut til en boligbrann på Skallevold i Tønsberg. Der skal brannen ha oppstått i forbindelse med lading av en elsykkel. Alle som var i boligen kom seg uskadet ut.