BEGRAVET I FEIL LAND: Avdøde Øyvind Fredriksen (t.h.) sammen med sine to barn, Therese Fredriksen og Tomas Friberg i 2015. Etter en altfor tidlig død i Tromsø, skulle kisten sendes til Mandal hvor han skulle begraves om to dager. Men i stedet for å sende ham til Mandal, sendte SAS kisten til Gdansk. Foto: Privat

Avdød skulle flys til begravelse i Mandal. Ble sendt til Polen

Publisert: 16.05.18 20:23 Oppdatert: 16.05.18 21:39

Tomas Friberg (35) og familien mistet faren sin Øyvind Fredriksen altfor tidlig. Men da farens kiste skulle fraktes fra Tromsø til Mandal forrige uke, skjedde det tragiske: Kisten ble flydd til Gdansk i Polen.

– Vi er sønderknuste og tomme, alle mann. Vi kan ikke forstå at dette virkelig har skjedd. Jeg tror ikke noen har opplevd dette før. Det er en uverdig behandling av en annen verden.

Det er Tomas Friberg som sier dette til VG, to dager før han egentlig skulle ha begravd sin 57 år gamle far Øyvind Fredriksen i Mandal . Nå vet han ikke når han får sin far tilbake fra Gdansk.

Skulle til Mandal, sendt til Gdansk

Fredag forrige uke fikk Friberg telefon fra begravelsesbyrået som sørget for transporten av farens kiste fra Tromsø, hvor han døde, til hans barndoms by Mandal, hvor han skulle begraves. «Det har skjedd noe forferdelig», sa begravelsesbyrået.

På Gardermoen, på vei fra Tromsø til Mandal, skjedde en tragisk forbytting: En kiste som skulle Gdansk, ble stående igjen på flyplassen, mens kisten med Øyvind Fredriksen ble sendt til Polen . Dette skal ha skjedd torsdag forrige uke.

– Det kom som et sjokk, sier Friberg.

De neste dagene var han i kontakt med SAS, som er ansvarlig for transporten av kisten, og Utenriksdepartementet. Friberg hadde forventet at kisten var i Mandal tirsdag denne uken – i går. Begravelsen var planlagt fredag 18. mai.

Begravet i feil land

I går kom imidlertid den verst tenkelige beskjeden:

Kisten med Øyvind Fredriksen var blitt utlevert til et polsk begravelsesbyrå, som ventet en annen avdød person sendt fra Norge.

– Dette fikk jeg beskjed om i går, fem dager etter at faren min ble begravet i Gdansk, sier Friberg.

SAS beklager

Nå jobber SAS med hjelp av Utenriksdepartementet for å få Fribergs far tilbake til Norge og Mandal, hvor han ønsket å begraves.

– På grunn av en feil har vi sendt to kister til til Gdansk i Polen i stedet for én. En av disse inneholdt en norsk borger, og skulle egentlig vært sendt til Oslo. Meg bekjent har dette ikke skjedd tidligere, sier Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS, til VG.

De kjenner ennå ikke årsaken til hva som skjedde.

– Den kan være både menneskelig og teknisk. Vi har en intern etterforskning gående for å få klarhet i dette, sier han.

– For de pårørende som ønsker sin kjære hjem er dette en stor følelsesmessig påkjenning, og det har vi all respekt for. Vi gjør alt i vår makt for å få denne kisten hjem så fort som overhodet mulig. Dette er en sak vi bare må beklage, og understreke at vi er veldig lei oss. Vi holder dialog med familien, og forsøker å holde dem oppdaterte.

Til TV2 sier Johansen at kisten ikke er begravd, men at den står i et forseglet kammer i Gdansk. Han sier til TV-kanalen at det antagelig er språklige misforståelser gjorde at man trodde kisten var blitt begravet.

– Slik vi har fått forståelse for det, er det ingenting ved kisten som gjør at den ikke kan sendes til Norge. Den er intakt, og er plassert i et kammer eller annen kiste, sier Johansen til VG.

Dette er nye opplysninger for familien.

– Vi har blitt fortalt både idag og igår at det har vært en begravelse, sier Friberg.

Polsk byråkrati

Det viser seg å være en lang prosess å få Fribergs far hjem.

– Dessverre er det et byråkrati og et system i Polen som gjør dette ekstremt tidkrevende. Det tar uansett tid å sende kister over landegrenser, og her blir det ikke tatt hensyn til at kisten kom til Polen ved en feil i første omgang. Vi har folk i Polen og får bistand av norske myndigheter. Denne saken er forhåpentligvis løst innen svært kort tid, sier Johansen.

VG har vært i kontakt med Utenriksdepartementet, som ikke ønsker å gi en kommentar.

- På generelt grunnlag kan jeg si at UD ikke kan kommentere enkeltsaker på grunn av taushetsplikten vår, pressevakt Kari Eken Wollebæk.

Polsk UD har ikke svart VGs henvendelser.

Svikt i strenge rutiner

Signe Eriksen, Fredriksens samboer, har reist fra nord til Mandal for å være der under begravelsen som skulle være kommende fredag. Nå må begravelsen utsettes på ukjent tid.

– Det er sjokk på sjokk. Han har vært syk lenge, så vi har gått i et vakuum i lengre tid, sier hun til VG.

– Vi skulle planlegge en begravelse nå på fredag. Nå må den utsettes, sier Erik Lande i Landes begravelsesbyrå i Mandal.

Det er de som bestilte frakten av Fribergs far fra Tromsø til Mandal.

– Hva som har skjedd, skal jeg ikke uttale meg om, for det vet jeg ikke, sier Lande.

Det er strenge rutiner som må følges når en avdød skal flys innad i Norge, forteller han. Både begravelsesbyrået og flyselskapet selv har transportsertifikater som klistres på kisten og som kontrolleres av fraktagentene.

Flere ganger i året hjelper Lande pårørende med å få sin kjære fraktet til sitt siste hvilested. Dette er første gang noe slikt har skjedd, sier han.

– Vi er bare til stede så godt vi kan. Det er ikke alt vi kan svare på, for dette er langt utenfor vår makt og kunnskap. Vi blir et bindeledd mellom pårørende og UD og SAS, så de ikke skal ha for mange kontaktpersoner, sier Lande til VG.

Farvel med familien omkring seg

Familien mistet faren Øyvind altfor tidlig. Øyvind Fredriksen arbeidet som barneskolelærer, men i høst ble han akutt lungesyk og innlagt på Universitetssykehuset i Tromsø. Her ble han lagt i kunstig koma, og lå slik fra desember til februar. Hele senvinteren og våren arbeidet både han selv og sykehuset for å trene opp lungefunksjonen. Det var imidlertid ingen bedring, forteller sønnen.

– Fredag 4. mai fikk vi beskjed fra sykehuset om at de hadde bestemt seg for å avslutte behandlingen, og at vi måtte komme opp for å ta farvel. Vi kom opp lørdag, og klokke 16 avsluttet sykehuset behandlingen. Samme kveld døde han, mens vi var samlet rundt ham, sier Tomas Friberg.

Datteren Therese Fredriksen (23) forteller at det var en sterk avskjed med faren.

– Vi hadde hele lørdagen sammen med ham. Vi fikk snakket med ham og sagt det vi ønsket å si hverandre. Vi fikk tatt farvel på en veldig ordentlig måte. Det var grusomt, men samtidig veldig fint, sier hun.

Tomas legger til:

– Før han døde sa han til meg at han ønsket å bli begravet i Mandal. Det lovet jeg ham.

