ELSKER 17. MAI: Stortingsrepresentantene Sandra Borch og Trygve Slagsvold Vedum, her fotografert inne i stortingssalen i april. Foto: Helge Mikalsen

Rødgrønn splid etter Sp-krav om 17. mai-pause i NRK-streiken: – Spytter på arbeidsfolks rettigheter

Publisert: 16.05.18 05:32

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum får ikke støtte fra hverken sin egen nestleder eller andre rødgrønne kamerater i kravet om at NRK må søke om dispensasjon fra streiken for å gjennomføre den årlige 17. mai-sendingen.

I sosiale medier er reaksjonene sterke blant flere etter at Sp-lederen tirsdag ba NRK om å søke dispensasjon fra streiken for å få gjennomført sin 17. mai-sending på TV torsdag.

«Men i alle dager! Vi har rettigheter i Norge, en av dem er at arbeidsfolk skal kunne kreve anstendig lønn. Streik er en av de lovlige verktøyene arbeidsfolk har. Veldig skummelt at Senterpartiet og Frp spytter på det organiserte arbeidslivet, trepartssamarbeidet og arbeidsfolks rettigheter. Håper at partene blir enige, og at vi får normal sending på nasjonaldagen vår! Så håper jeg Senterpartiet og Frp kommer seg på skolebenken og lærer litt om den norske modellen!», skriver AUF-leder Mani Hussaini på Facebook-siden sin .

Hussaini får støtte fra overraskende hold: Nestlederen i Senterpartiet. I en Facebook-tråd med klubblederen for journalistene i avisen Klassekampen, Jens Kihl, skriver Sp-nestleder Anne Beate Tvinnereim at hun ikke er enig med Borch i hennes bønn om streikepause.

« Enig med Sandra i at NRKs 17. mai-sending er en viktig institusjon for fellesskapet, men det holder ikke for å uthule streikeretten», skriver hun.

I en tekstmelding til VG skriver Tvinnereim også:

«Jeg har ikke noe mer å si enn det jeg postet på Face - jeg synes ikke det var et godt forslag», skriver hun.

Det var i en Facebook-oppdatering tirsdag med intet mindre en ni – 9 – norske flagg at Sp-leder Vedum bad om en pause i NRK-streiken allerede etter to dager:

«Enig med Sandra i at NRK bør søke fagforeningen om å få gjennomført 17. mai-sendingen. NRK på 17. mai binder landet sammen», skrev Vedum på sin Facebook-side .

Hussainis kritikk får også støtte, i mer diplomatiske ordelag, fra Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Respekt for partene

«Jeg håper partene i NRK-streiken blir enige så det blir sending 17. mai, den følger mange med glede. Men det er en viktig norsk skikk å respektere at partene i arbeidslivet har ansvaret for lønnsforhandlinger. Streik er et lovlig aksjonsmiddel. Det er en fin del av det norske demokratiet som vi faktisk feirer 17 mai!», skriver Jonas Gahr Støre i en tekstmelding til VG.

Fakta Dette er NRK-journalistenes krav 1. En ny avtale som forplikter NRK til å gi alle medarbeidere «riktig kompetanse». 2. Likebehandling av tilkallingsvikarer og andre medarbeidere i NRK 3. At samlet lønnsøkning skal være over 2,8 prosent for å minske lønnsgapet til andre riksmedier.

Han får støtte fra ledelsen i LO.

«Å uttale seg om forhold rundt NRK-streiken overlater vi til partene. Vi er ikke part i denne konflikten. Men på generelt grunnlag må jeg understreke at streik er et legitimt kampmiddel i arbeidslivet. Dispensasjoner skal gis i tilfeller som kan berøre liv og helse, eller særskilt viktige samfunnshensyn», skriver LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik i en tekstmelding.

1700 i NRK-streik

Meldingen fra Vedum ble lagt ut som en reaksjon på stortingsrepresentant Sandra Borch, som tidligere på dagen gikk ut i VG og ba om at NRK skulle søke dispensasjon fra streiken for å få gjennomført tv-sendingen 17. mai.

– Det er ikke uvanlig at man også gjør unntak i en streik. I dette tilfellet blir det en enkelt sending, i andre tilfeller handler det om hvor mange man tar ut. Akkurat 17. mai-sendingen er viktig for veldig mange folk, sa Borch selv til VG.

Tirsdag klokken 13 gikk 1700 journalister ansatt i NRK ut i streik etter brudd i meglingen mellom Norsk Journalistlag og NRK.

