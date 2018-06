Kvinne dømt for overgrep mot gutt (14)

Publisert: 06.06.18 22:02 Oppdatert: 06.06.18 22:40

En kvinne i slutten av 30-årene fra Oppland er i Eidsivating lagmannsrett dømt til sju måneders fengsel for seksuell omgang med en 14-årig gutt.

Overgrepene kvinnen er dømt for skjedde våren 2014, da gutten var 14 og 15 år gammel.

Da saken var oppe i tingretten i januar i fjor, ble kvinnen frifunnet, men påtalemyndigheten anket dommen, skriver Oppland Arbeiderblad .

Saken begynte å rulle sommeren 2014 etter at politiet fikk bekymringsmeldinger fra barnevernet på grunn av mistanke om rusmisbruk av rusmidler og seksuell omgang med en eldre kvinne. Den samme kvinnen var tidligere dømt for å ha gitt narkotika til gutten.

Kvinnen nektet i retten for at det har vært noen form for seksuell omgang. Hun forklarte at hun kun fungerte som en omsorgsperson for ham på grunn av hans vanskelige forhold i hjemmet,

Hun ble ikke trodd, og i dommen heter det at «lagmannsretten har funnet det bevist utenfor enhver rimelig tvil at tiltalte hadde jevnlige samleier med fornærmede fra januar til april/mai 2014».

I tillegg til fengselsstraffen er kvinnen dømt til å betale en oppreisningserstatning på 60.000 kroner til gutten, som nå er blitt myndig.