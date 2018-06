KAN AVLIVES: Den ti år gamle blandingshunden Bob kan avlives etter at han angrep flere mennesker i Oslo sentrum for tre år siden, ifølge Høyesterett. Foto: NOAH / NTB scanpix

Høyesterett: Hunden Bob kan avlives

NTB

Publisert: 07.06.18 10:47

Den ti år gamle hunden Bob kan avlives. Politidirektoratets vedtak, etter at hunden angrep mennesker i oslo sentrum, er gyldig, fastslår Høyesterett.

Eieren til hunden Bob har kjempet siden avlivingsvedtaket i 2015 for å få det underkjent. Både tingretten og lagmannsretten fant at Politidirektoratets vedtak var gyldig, og at det foreligger reell fare for at hunden skal angripe folk på nytt.

Nå er saken avgjort i øverste rettsinstans. Høyesterett fastslår at de lavere domstolene har forstått loven riktig.

Da hunden Bob angrep flere mennesker, blant dem et lite barn som satt i barnevogn, i Grønlandsleiret i Oslo sentrum for snart tre år siden, forårsaket han skade i lovens forstand.

En kvinne som ble angrepet har tidligere uttalt til NRK at hun fikk «et ganske stort blåmerke og et rift i huden», og at hun måtte ta stivkrampesprøyte.

Atferden var et uttrykk for at lignende episoder kan finne sted igjen, ifølge Høyesterett.

Bob er en blanding av boxer, schæfer og rottweiler, og veier mellom 40 og 50 kilo. Han var åtte år gammel da angrepet fant sted.

– Politidirektoratets vedtak er i henhold til lovens intensjon. Det er reell og ikke ubetydelig risiko for nye angrep, og avliving er ikke et uforholdsmessig tiltak, konkluderer Høyesterett.