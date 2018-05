DRAPSTILTALT: Marius Groth (35) i Oslo tingrett sammen med sin forsvarer Øystein Storrvik. Foto: Mattis Sandblad

Drapstiltalt om avdøde Paul Simmons: «Likte ham kjempegodt selv om jeg lurte ham for alt han eide og hadde»

Publisert: 29.05.18 12:59 Oppdatert: 29.05.18 13:28

INNENRIKS 2018-05-29T10:59:49Z

OSLO TINGRETT (VG) I over tre år nektet Marius Groth (35) straffskyld for bedrageri mot Paul Simmons (25). «Jeg hadde bedrageri opp etter ørene», forklarer han i dag.

Siden han ble pågrepet har sørlendingen blitt avhørt syv ganger. Først i det siste avhøret 12. mars i år, erkjente han straffskyld for bedrageri.

– Bedrageriene og alt som har med pengene å gjøre, har jeg holdt på og ikke sagt noe om, helt frem til nå i 2018. Jeg har visst at jeg kom til å få en dom. Hvis man driver med bedragerier, er det det man kaller risikotillegg, sier Groth i retten.

Sammen med kameraten Eirik Vad (37) er han tiltalt for drap på musikeren Paul Simmons (25), og drapsforsøk på en annen Oslomann (52). Begge nekter straffskyld for det påtalemyndigheten mener har vært utilsiktede hendelser i forbindelse med at kameratene skulle bedra de to ofrene for store pengesummer.

«Grov løgn»

I retten tirsdag blir Groth grundig konfrontert med sine tidligere forklaringer. Politiadvokat Christian Hatlo lurer blant annet på hvorfor han sa til sykehuset at han dro hjem til moren til Paul Simmons for å varsle henne om at sønnen lå i koma, natten etter at 25-åringen ble funnet livløs på hotellrom. Groth har tidligere forklart at dette var en «grov løgn».

– Hvorfor denne «grove løgnen?» spør Hatlo.

– Det var for å sette meg selv i et bedre lys. Jeg hadde bedrageri opp etter ørene. Fru Simmons var fortvilet og jeg hadde utgitt meg for å være en god venn, noe jeg føler jeg også ble etter hvert. Jeg likte ham kjempegodt selv om jeg lurte ham for alt han eide og hadde, svarer Groth.

Før Paul Simmons døde hadde de to kameratene, ifølge tiltalen, forledet ham til å overføre 766.000 kroner til Marius Groths konto.

Få dager før han ble pågrepet hadde Groth en avtale med Paul Simmons’ søster om at de to skulle møtes i banken. Familien hadde på dette tidspunktet skjønt at det hadde forsvunnet mye penger fra den avdøde 25-åringens konto, og mistenkte Groth og Vad for å ha noe med dette å gjøre.

Groth på sin side fastholdt overfor familien at han og Simmons hadde drevet med forretninger sammen og at pengene ikke hadde forsvunnet.

Løy til søsteren

I en telefonsamtale mellom Groth og søsteren som retten fikk høre søndag kommer det frem at tiltalte også fortsatte bedrageriet overfor Simmons’ etterlatte.

– Det er ikke noe ukjent begrep at jeg er kynisk, og i den grad jeg kunne komme unna med penger så gjorde jeg det, forklarer Groth.

I samtalen, som politiet avlyttet, instruerer Groth søsteren om å ta godt vare på en fiolin som han sier kan være verdt «to-tre millioner». Han forklarer at han sa dette «for å kjøpe seg mer tid».

Fordi søsteren meldte sykdomsavbud ble det aldri noe møte mellom de to før pågripelsen, men planen var ifølge tiltalte at han skulle ha med seg diverse kvitteringer og 300.000 kroner i kontanter. Disse pengene fant politiet i en Louis Vuitton-pose da de ransaket Groths hjem.

– Hadde hun møtt meg i banken hadde jeg prøvd å gi tilbake med de pengene jeg hadde. Jeg ville nok prøvd meg først med 100.000 og eventuelt tilbudt mer dersom det ble nødvendig, sier Groth.

Drapssiktelsen «et sjokk»

35-åringen forteller at han helt siden pågripelsen har skjønt at han «var tatt med buksene nede» når det gjelder bedrageriet. Drapssiktelsen beskriver han som «et sjokk».

– Hadde det vært et drap så hadde jeg innrømmet det for lenge siden for å få strafferabatt, sier Groth.

– Jeg har trodd at politiet alltid finner ut hva som har skjedd. At de står opp om morgenen ikke for å skade oss, men for å finne sannheten. Den troen har jeg egentlig hatt frem til nå. Men jeg hadde aldri trodd at jeg vi skulle komme så langt som å sitte her tiltalt for drap og drapsforsøk.