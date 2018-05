UT MOT IRAN: Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) skal i neste uke på et EU-toppmøte for å diskutere pressmiddel mot land som Iran, som ikke vil ta imot egne borgere. Foto: Line Møller

Justisministeren innrømmer problemer med å returnere kriminelle til Iran

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) innrømmer at Norge har et kjempeproblem med å få tvangsreturnert ulovlige innvandrere til Iran og Irak. Kriminelle som blir straffedømt igjen og igjen sendes ikke ut av Norge.

I mai har VG vært med Politiets utlendingsenhet (PU) ut på aksjon for å avsløre identiteten til asylsøkere som er ulovlig i Norge . De pågrep en 43 år gammel mann som har vært ulovlig i Norge i åtte år – og allerede er straffedømt to ganger.

Han sier han er fra Iran, men politiet finner ikke passet hans, og han vil ikke reise hjem frivillig. Da sliter politiet med å få til tvangsretur.

Justisminister Tor Mikkel Wara innrømmer at Norge har retur-problemer.

– Hvordan er det mulig at en person som er straffedømt to ganger og har vært ulovlig i Norge i åtte år, muligens ikke skal sendes ut nå selv om han er siktet for straffbart forhold igjen?

– Det er bare fordi vi ikke får noen som vil ta imot ham. Det er det som er utfordringen her. Hvis vi ikke får mottagerlandet til å ville ha dem, har vi et problem. Det er det det står på, sier Wara til VG.

– Iran og Irak krever enten av borgeren vil reise frivillig eller så må dere ha et pass. Mener du det er urimelig?

– Jeg mener at de skal ta imot sine borgere.

Wara: – Et kjempeproblem

Politiets utlendingsenhet har en restanseportefølje på hele 6500 personer som har ulovlig opphold i Norge. 400 er ilagt minst én straffereaksjon. De vet ikke hvor mange av dem som fortsatt er her.

Politiet understreker at Iran og Irak begge vil at deres borgere skal reise hjem frivillig, dersom politiet ikke klarer å fremskaffe passene deres. Og at mange av dem som er i Norge ulovlig, gjemmer passene sine godt.

– Når Iran og Irak nekter å ta imot egne borgere hvis de ikke vil reise hjem selv, stiller de da Norge sjakk matt?

– De stiller alle europeiske land i en vanskelig situasjon. Dette er ikke et norsk problem, dette er et europeisk problem at de ikke vil ta imot det vi mener er deres borgere. Og at vi ikke klarer å bevise at det er deres borgere gjennom pass.

– Så det er et kjempeproblem, det er en utfordring fordi vi vil at de skal sende ut. Vi har ingen ønsker om å ha dem i Norge, sier justisministeren.

Norge har aldri lyktes i å få på plass en returavtale med Iran.

– Disse tingene jobbes det diplomatisk med hele tiden. Vi har spesialutsendinger for utlendingssaker både i Amman og Teheran som arbeider kontinuerlig med disse utfordringene. Når det gjelder Irak har vi hatt delvis suksess, i Nord-Irak, med myndigheter som har akseptert borgere i en periode. Men nå er det en krig i Syria som gjør at mye av mye av disse infrastrukturene bryter sammen, sier Wara.

EU-toppmøte for å presse Iran

Så langt i år har politiet tvangsreturnert 1619 personer som ikke har lovlig opphold i Norge. 575 av dem er straffedømte og personer tatt for straffbare forhold.

43-åringen er straffedømt to ganger tidligere for saker relatert til opium – uten å ha blitt returnert. I leiligheten politiet slo til mot, fant de et halvt kilo opium, et halvt kilo flytende opiumsolje og 200.000 i kontanter . Mannen sier det er til eget bruk.

Tirsdag skal Wara i et EU-toppmøte i Luxembourg for å diskutere hvordan de kan presse land som Iran til å ta imot sine egne borgere.

– Hvis Iran ikke vil ta imot egne borger uten pass eller at de vil reise frivillig, hva kan dere gjøre med det?

– Da må vi ha et slikt møte som i Luxembourg, for da må det nok stå flere sammen enn bare ett lite land. Dette er en typisk sak hvor flere land sammen utøver press, sier Wara.

– Hvilke virkemidler kan dere bruke for å presse frem en avtale?

– Det er ulike virkemidler, men jeg tror ikke jeg skal si noe enda om hva som diskuteres der, og spekulere i hva som blir eventuelle konklusjoner, sier Wara.

– Hvis vi legger press på mottagerlandet, kan vi bli kvitt mange. Men hvis mottagerlandet uansett ikke vil, er dette en vanskelig en situasjon. De må ville ta imot dem, eller vi må uten tvil kunne si at «det er din borger», sier Wara.

– Er du forberedt på å presse Iran?

– Ja, det er jeg. Forberedt på å, sammen med EU, iverksette ting som kan virke. Dette er ting som det bare er hensikt i å gjøre når de store landene står sammen. Det er det meningsløst for et lite land å gjøre alene, sier justisministeren.

VG har den siste uken flere ganger kontaktet Irans ambassade i Oslo for et intervju om returer, uten å få svar.