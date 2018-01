ETT ÅR ELDRE: Prinsesse Ingrid Alexandra fyller år søndag 21. januar. I den anledning er dette bildet tatt av kronprins Haakon lagt ut på Slottets hjemmesider. Foto: H.K.H. Kronprins Haakon

Prinsesse Ingrid Alexandra fyller 14 år

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 21.01.18 10:17

Prinsesse Ingrid Alexandra har blitt «fjortis».

I fjor kunne Ingrid Alexandra feire sitt første år som tenåring. I dag, søndag 21. januar, er hun 14, og enda et år eldre. I den anledning har Slottet frigitt nye bilder av prinsessen, som er nummer to i arverekken etter sin far, kronprins Haakon .

For kong Harald og dronning Sonja er barna og barnebarnas bursdager hellige, og det er sjelden at de ikke setter av tid til å feire barna når de feirer år.

Men på sedvanlig vis ønsker ikke kronprinsparet å innvie folket i hvordan prinsessen skal feire sin bursdag.

Slik har det også vært for Ingrid Alexandras bror, Sverre Magnus, fordi kronprinsparet ønsker å gi sine barn en skjermet oppvekst. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit ønsker nemlig en sakte tilvenning til søkelyset gjennom offentlige oppdrag.

Men Prinsessen blir stadig oftere tatt med på offisielle oppdrag sammen med foreldrene. Og sommeren 2016 åpnet Prinsesse Ingrid Alexandras Skulpturpark i Slottsparken.

Prins William og hertuginne Kate kommer til Norge i begynnelsen av februar, og skal da blant annet besøke skulpturparken. Kongeparet og kronprinsparet skal være der, men det er dronning Sonja og prinsessen som har ansvaret for omvisningen.

Hva hun får i bursdagsgave fra mamma, pappa og besteforeldrene forblir en aldri så liten hemmelighet...

Ingrid Alexandra går i åttende klasse på Oslo Internasjonale Skole på Bekkestua.