TILBAKE I FENGSEL: Etter å ha vært innlagt til tvungen observasjon ved Sørlandet sykehus ble den dobbeltdrapssiktede syvbarnsmoren varetektsfengslet på nytt 17. januar. Avgjørelsen vil bli anket. Foto: Ådne Husby Sandnes / VG

Dobbeltdrapssiktet syvbarnsmor (42): – Det finnes ikke tillit til myndighetene

Publisert: 25.01.18 05:14

INNENRIKS 2018-01-25T04:14:49Z

KRISTIANSAND (VG) Den dobbeltdrapssiktede kvinnen nekter å forklare seg for politiet, som mener mistanken mot henne er styrket siden hun ble pågrepet i fjor.

Hun hadde omsorgen for alle barna fra de ble født.

Da hun ble pågrepet, hadde hun omsorgen for én sønn.

I mellomtiden kjempet kvinnen og ekssamboeren Øystein Hagel Pedersen en intens kamp mot barnevernet, både i fylkesnemnda og i rettssaler. Hun har også gått i protesttog mot barnevernet.

Syvbarnsmoren har i det hele tatt svært liten tillit til offentlige myndigheter, forteller hun til VG.

– Det trist at man ikke kan det. Men nei, det finnes ikke tillit til myndighetene, sier kvinnen.

– Gjelder det også politiet?

– Ja, det gjør nok det, og det er synd, svarer hun.

Kvinnen, som nå er siktet for å ha drept sin far i 2002 og sin ekssamboer Øystein Hagel Pedersen i 2014, nekter straffskyld. I 2014 var hun inne til vitneavhør da politiet startet opp etterforskningen av Hagel Pedersens dødsfall.

– Surrealistisk

I november ble hun lagt inn til tvungen observasjon ved Sørlandet sykehus, etter at politiet begjærte dette for retten.

Politiet ønsket å utrede hennes psykiske helse, og om hun var tilregnelig på tidspunktene hvor de mener hun har drept ekskjæresten og faren.

– Å være siktet i denne saken er surrealistisk. Jeg har ikke gjort dette, sier kvinnen.

Hun sier hun er uskyldig, og at hun derfor ikke ser behovet for en utredningen av om hun er tilregnelig. Kvinnen ønsket derfor ikke å bidra til en frivillig psykiatrisk undersøkelse.

Rettens avgjørelse om å tillate tvungen observasjon av kvinnen var basert på «handlingens karakter, siktedes opptreden etter pågripelsen og helseopplysninger».

– Styrket mistanke

17. januar ble hun på ny varetektsfengslet etter endt observasjon ved sykehuset. Politiet opplyser til VG at grunnlaget for fengslingen var såkalt rettshåndhevelsesarrest.

Tingretten mener det er egnet til å støte allmennhetens rettsfølelse eller skape utrygghet dersom kvinnen er på frifot. Å fengsle noen på dette grunnlaget krevet også sterk mistanke.

Kvinnens forsvarer, Olav Sylte, sier denne avgjørelsen skal ankes.

Politiadvokat i Agder politidistrikt, Ragnhild Helgesen, opplyser til VG at selv om kvinnen nekter å forklare seg overfor dem, er mistanken mot kvinnen styrket siden pågripelsen.

– Retten var enig med politiet i at det er særlig sterk mistanke om at kvinnen har begått drapene. Mistanken er basert på en konkret vurdering av hele etterforskningsmaterialet, sier Helgesen.

Hun sier det er vanskelig å kommentere at kvinnen mangler tillit til politiet.

– Jeg mener at politiet og påtalemyndigheten i Norge er av en slik kvalitet at de siktede trygt kan stole på at vi gjøre objektive og nøytrale vurderinger, sier hun.

– En historie

Den drapssiktede kvinnen sier det ligger en historie bak at hun ikke ønsker å forklare seg for politiet.

– Det er erfaring med sakkyndige tidligere. Man sitter i et rom med en sakkyndig, og når man mottar rapporten, så er det noe helt annet enn det du har pratet med den sakkyndige om, sier kvinnen.

Hun forteller at hun på et tidspunkt begynte å ta opptak av nesten alle samtaler i forbindelse med barnevernssaker.

Før politiet stengte ned Facebook-profilen hennes, la hun også ut sine betraktninger om barnevernssakene hun var involvert i der.