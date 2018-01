Forsvinningen i Brumunddal: Politiet ventet et døgn med å lete etter Janne

BRUMUNDDAL (VG) Ektemannen meldte Janne Jemtland (36) savnet et døgn etter at hun forsvant. Likevel satte ikke politiet igang leteaksjon før dagen etter.

– Janne Jemtland har fremdeles status som savnet. Vi håper fortsatt på å finne henne i live. Det er fremdeles ingen mistenkt eller siktet i saken, sier politiadvokat André Lillehovde van der Eynden under en pressebrief mandag.

Det var Jemtlands ektemann som meldte henne savnet klokken 09.29 lørdag 30. desember, over et døgn etter at hun forsvant. Lensmann i Brumunddal, Terje Krogstad, opplyser at de da ikke oppfattet situasjonen som akutt eller bekymringsfull.

– Det ble ikke satt igang leteaksjon den dagen. Vi fikk en ny telefon dagen etter, og da ble det «trykket på den store knappen», sier lensmannen.

Det gikk dermed nærmere to døgn fra Jemtland forsvant til politiet iverksatte leteaksjon. På spørsmål fra pressen, svarer Krogstad at Jemtlands ektemann har stilt spørsmål ved hvorfor politiet ikke reagerte tidligere.

– Vi bestemte oss tidlig for å sikre lydloggen, nettopp for å kunne ta en vurdering av det, sier han.

Fortsetter rundspørring

Janne Jemtland forsvant natt til 29. desember. Etter å ha vært på romsjulsfest med ektemannen, forsvant hun ifølge politiet fra boligen i 02-tiden. Etter den tid har hun vært forsvunnet.

Nærmere fire timer senere, klokken 05:50 fredag morgen, slo hennes mobiltelefon inn på en basestasjon i Brumunddal sentrum . Det er om lag 12 kilometer fra hjemmet. Dette er det siste livstegnet fra den 36-årige tobarnsmoren.

Politiet har mandag fått styrket bistand fra Kripos, som har vært koblet inn i saken siden forrige.

Innlandet politidistrikt opplyser at de har foretatt omfattende rundspørringer i området, og at de vil fortsette med det de neste dagene.

Blod, som har vist seg å tilhøre tobarnsmoren, har blitt funnet på to ulike steder med halvannen kilometers avstand. Begge blodfunnene er gjort over en mil unna boligen til Jemtland. Politiet betegner blodfunnene som av «ikke ubetydelig størrelse» og opplyser at de er omtrent like store.

– Arbeidet på funnsted én er langt på vei avsluttet. Det foregår fortsatt tekniske undersøkelser, selv om arbeidet er avsluttet på funnstedet, sier van der Eynden.

– Denne saken har gått over i en kriminalsak, og ikke en ren savnet-sak. Da satte vi også full trykk på etterforskningen, sier Krogstad.

Har fått mange tips

Etterforskningsleder Trond Blikstad opplyser at de har mottatt en rekke tips i saken, og at de fortsatt er interessert i informasjon fra publikum.

– Det er vanlig med dashbordkamera. Er det folk som har vært ute og kjørt denne natten, og som fortsatt har lagret video, så er vi svært interessert i det. Vi har gått inn i en innhentingsfase, hvor det er et visst tidspress. Vi ser for oss at det er veldig mye som skal gjøres nå, sier han.

Politiadvokat van der Eynden opplyser at de senest mandag har mottatt tips som de anser som interessante.

– Vi erfarer fortsatt at publikum sitter med informasjon. Vi oppfordrer folk til å la politiet vurdere hva som er viktig.

