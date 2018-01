Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

13 nye ulvekull i vinter

NTB

Publisert: 12.01.18 08:58

13 ulvekull er registrert født i Norge i vinterens registreringssesong. Dermed er bestandsmålet for ulv nådd i 2017.

Sju av de 13 ynglingene er helnorske, ifølge tallene til Rovdata . Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på fire til seks årlige ulvekull, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Dermed er bestandsmålet for 2017 nådd med god margin.

– Vi har hatt en meget bra start på registreringssesongen med mye snø på bakken. Det har gitt oss god oversikt over revir og antall ulv relativt tidlig i sesongen. Med 13 registrerte ulvekull per 9. januar, hvorav minst sju helnorske, kan det per i dag se ut til at man for 2017 kommer til å havne et stykke over det nasjonale bestandsmålet på ulv, sier Rovdatas leder Jonas Kindberg.

Totalt har feltmannskapene registrert 97 til 98 ulver i landet og grensetraktene mot Sverige. Det er noen flere individer siden forrige status på 88 til 92 påviste individer per 8. desember.

