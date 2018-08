KREVER SVAR: Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik, går hardt ut mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H), og mener hun må ordne opp i problemene unge uføre har med å komme seg ut i arbeidslivet. Foto: Frode Hansen

Tajik utfordrer arbeidsministeren om unge uføre: Dette må du bare fikse!

Publisert: 14.08.18 07:53

Hadia Tajik (Ap) mener arbeidsminister Anniken Hauglie (H) må ordne opp, og ta det økende antallet unge uføretrygdede på et mye større alvor.

Onsdag skrev VG om Gun Marie Sand, som gjennom VTA-tilbudet går i «minus» av å jobbe .

Nestleder i Arbeiderpartiet , Hadia Tajik , forteller at hun reagerte sterkt da hun leste saken, og mener den er et eksempel på en sak arbeidsminister Anniken Hauglie «bare må fikse».

– Der er det bare å ordne opp. Vi har en ung dame som har evnen og viljen til å jobbe, og da må hun få muligheten til det. Regjeringen burde være takknemlig og glad for at hun vil bidra, og legge bedre til rette for det. Hvis Hauglie mangler tiltak og ordninger til å gi denne jenta et fagbrev, så må vi bare lage de ordningene. Så enkelt er det, sier hun.

Sendte skriftlig spørsmål til arbeidsministeren

Tajik mener det burde være et overordnet politisk mål at alle som kan og vil, faktisk får jobbe.

– Det er ingenting som er viktigere for en arbeidsminister enn å oppnå akkurat dette. Folk ønsker å ha sin egen inntekt og betale skatt til samfunnet, og det må vi legge til rette for, sier hun.

Hun trekker også frem at det har vært en stor økning av antall unge uføre de siste fem årene.

Vekst i uføretrygding blant unge Antall varig uføretrygdede under 30 år er fordoblet siden 2016.

Den sterke veksten det siste tiåret skyldes en kombinasjon av endringer i regelverk, helse og demografi siden begynnelsen av 1990-tallet.

Etter Arbeid og velferds definisjon har andelen uføretrygdede under 30 år økt ganske jevnt fra 0,8 prosent av befolkningen i 1992, til 1,7 prosent i 2016.

Den viktigste faktoren bak veksten er en stadig økende uføretrygding av 18-åringer, noe som ser ut til å skyldes flere barn og unge med alvorlige psykiske lidelser.

Tall fra NAV viser at i snitt 1241 flere personer mellom 18 og 29 år har blitt uføretrygdet i året, fra utgangen av mars 2013 til utgangen av mars 2018. Kilder: «Vekst i uføretrygding blant unge», Arbeid og velferd (2/2018) og NAV.

– Fire nye ungdom har blitt erklært uføre hver eneste arbeidsdag mens denne regjeringen har vært på jobb. Det burde de ta på et mye større alvor.

Hun forteller videre at dette er noe hun vil ta opp med Hauglie, og sendte onsdag et skriftlig spørsmål til arbeidsministeren.

Hauglie: – Må ses i sammenheng

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er enig med Tajik i at økningen i antallet unge uføretrygdede gir grunn til bekymring.

– Men veksten i antallet unge uføre må ses i sammenheng med at antall personer i aldersgruppen 18–29 år har vokst med 20 prosent de siste ti årene, sier hun.

Hun sier at unge er en prioritert gruppe når det gjelder NAVs oppfølging og tilbud om arbeidsmarkedstiltak, og legger til at Regjeringen satte ned en ekspertgruppe som skal utrede tiltak for å øke sysselsettingen i januar i år.

– Vi har også tatt initiativ til en bred inkluderingsdugnad for å få flere over i arbeid og aktivitet. I fjor la vi frem forslag til endringer som skal gjøre AAP-ordningen mer arbeidsrettet. Målet er at de som kan komme i jobb, gjør det raskere.

Mener fylkeskommunen må ta ansvar

Hun skjønner at folk reagerer på historier slik som den om Gun Marie Sand, og sier at det derfor er viktig at fylkeskommunen, som har ansvar for tilbudet om videregående fagopplæring, tar ansvaret sitt på alvor.

– I tillegg til det ordinære lærlingstilskuddet som gis til bedrifter som tar inn lærlinger, og som regjeringen har forbedret betydelig, har fylkeskommunene en egen tilskuddsordning for bedrifter som tar inn lærlinger med særskilte behov. Men det er også viktig at NAV bidrar til at flest mulig kan ta fagutdanning, sier hun.

Hun trekker frem NAV-tiltaket arbeidsforberedende trening (AFT), som ble innført for halvannet år siden, som vil være et tilbud til denne gruppen.