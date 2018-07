MÅNEFORMØRKELSE: Når månen befinner seg i krysspunktet mellom solen og jorden vil den gå gjennom jordskyggen og få en rødlig farge. Her fra tidligere i år sett fra Svalbard. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Til helgen kan du oppleve dette månefenomenet

Publisert: 26.07.18 11:39 Oppdatert: 26.07.18 12:14

Fredag kveld dukker det opp en usedvanlig langvarig måneformørkelse på himmelen. For å toppe det hele dukker den røde planeten Mars opp like under måneskiven.

I én time og 43 minutter kommer månen til å være rød og mørk på himmelen. Det er svært uvanlig at en måneformørkelse varer så lenge, og neste gang blir først om 105 år, forteller astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard og science fiction-forfatter og vitenskapsformidler Anne Mette Sannes.

Klokken 21.30 bør du stå klar hvis du skal få med deg det unike synet.

Det som skjer under en måneformørkelse er at månen befinner seg nær punktet i banen hvor solen og jorden krysser, og at månen går gjennom jordskyggen. Månen får derfor skiftende farger i oransje, rødt og burgunder.

– Det blir veldig spennende å se hva slags farge den får. Det varierer fra gang til gang og man kan aldri helt forutsi det på forhånd. Det som skjer er at månen reflekterer forholdene i jordens atmosfære, og blir et speilbilde av soloppganger og solnedganger, forklarer Ødegaard.

Men det er ikke bare en usedvanlig langvarig måneformørkelse som finner sted natt til lørdag.

– Også er det Mars , som er nærmere oss enn på 15 år og står like under månen, sier Ødegaard, og forteller at det er svært sjelden to slike fenomener skjer nærmest samtidig.

– Den røde planet er for tiden gulaktig på grunn av en enorm støvstorm som innhyller hele planeten, forklarer Sannes.

Ødegaard og Sannes forteller at måneformørkelsen vil være ekstra imponerende i Norge i forhold til andre land, fordi månen står så lavt på himmelen.

– Ofte vil månen da virke betydelig større, men det er bare synsbedrag, sier astrofysikeren.

I 2015 opplevde verden en supermåneformørkelse:

Det er ikke nødvendig med ekstrautstyr for å få med seg det spektakulære synet, men vil du få ekstra mye ut av det, anbefaler Sannes å ta med seg en kikkert.

– Du trenger bare en helt vanlig kikkert for å se de forskjellige kratrene. Det er sterkt å anbefale, sier hun.

Måneformørkelsen vil finne sted på ulike tidspunkt rundt i landet. Størstedelen vil finne sted mellom 21.45 og 00.19 og vil kunne sees fra nesten hele landet, med unntak fra Tromsø og Alta.

Fredag kveld er det også meldt over 30 varmegrader i hovedstaden, noe som kan være en ekstra unnskyldning for å tilbringe natten under åpen himmel. Ifølge meteorologene kan imidlertid skyer være i veien for sikten fredag kveld, da hovedstaden venter byger.

SJEKK NÅR MÅNEN KOMMER OPP DER DU BOR: Oslo: kl. 21.49

Kristiansand: 21.49

Halden: 21.41

Trysil: 21.53

Lillehammer: kl. 21.59

Bergen: kl. 22.14

Ålesund: 22.28

Trondheim: 22.19

Bodø: kl. 22.51

Tromsø: kl. 23.24

Alta 23.17

Kirkenes 22.43 Formørkelsen starter i halvskyggefasen kl. 19.14, og oppnår total formørkelse 21.21. Der holder den seg i en time og 43 minutter. Det betyr at folk i Tromsø og Alta ikke vil se den mørkeste delen av formørkelsen. Kilde: NTB

– Blir det for varmt under lakenene natt til lørdag er det desto større grunn til å komme seg ut og se på måneformørkelsen, sier Sannes.

– Det er ingen grunn til å sove bort sommernatten!

De forteller at det er flere spennende ting som skjer på himmelen utover i august også. 11. august kan man få oppleve en solformørkelse over hele landet, samt det Sannes og Ødegaard beskriver som årets flotteste meteorsverm.