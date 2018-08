URO: Her skal Utlendingsdirektoratet (UDI) om kort tid åpne et mottak for asylsøkere som tidligere har oppført seg truende eller voldelig. Det skaper lokal motstand. FOTO: GEIR RANDBY / NRK

Skal samle utagerende asylsøkere på ett mottak – naboer reagerer

De mest utagerende asylsøkerne i Norge skal i løpet av høsten samles på et mottak ved en skogkant i Gudbrandsdalen. Det sprer frykt og uro blant lokalbefolkningen.

For å gi hver asylsøker bedre oppfølging, har Utlendingsdirektoratet (UDI) bestemt seg for å opprette et eget mottak for beboere som tidligere har vist voldelig eller truende atferd.

Det var avisen GD som skrev om saken først.

Det nye mottaket skal ligge i Øyer kommune i Oppland. Naboene er bekymret.

– Hvis en beboer bestemmer seg for å rømme og løpe til skogs, hvor vil personen da ende opp? Det nærmeste huset? Da kan hva som helst skje, mener Frants Eirik Kvam, en av naboene som har engasjert seg i saken.

Mottaket skal drives av Heimta AS på Sølvskottberget i Øyer kommune, og etableringen vil skje om drøyt én måned.

Forrige uke holdt UDI, kommunen og driverselskapet et informasjonsmøte for beboere i nærområdet. Under møtet gjorde Kvam og flere av de andre naboene det klart at de frykter konsekvensen av at utagerende asylsøkere skal komme i kontakt med personer utenfor mottaket, særlig barn og unge.

– Om de finner på å stikke av og oppsøke naboer, så er det liten tvil om at det kan bli en utrivelig eller ubehagelig opplevelse, mener Kvam.

Har forståelse

Fungerende regiondirektør i UDI, Sissel Mehammer, sier til VG at direktoratet har forståelse for at naboene føler seg utrygge, og at de stiller spørsmål til det som for dem er nytt og ukjent.

– Vi og driftsoperatøren Heimta jobber tett med kommunen og politi for å informere om virksomheten og hvordan vi tar naboenes utrygghet på alvor.

– Kan dere garantere for sikkerheten?

– Jeg kan garantere at UDI og Heimta tar sikkerheten på alvor og gjør alt for at naboene skal føle seg trygge. Vår erfaring er at naboene føler seg mer trygge etter hvert som et mottak har holdt på en stund. Samtidig holder driftsoperatøren døren åpen for naboene, og de må ikke nøle med å ta kontakt om store eller små spørsmål. Vi er også trygge på at vertskommune og politi vil samarbeide med mottaket på en måte som bidrar til sikkerhet, sier hun.

Det nye mottaket skal huse rundt 15 beboere. Bygget skal ikke omringes av gjerder eller andre fysiske sperrer.

– Det er snakk om personer som skal bo i mottakssystemet, ikke personer som skal gjerdes inn eller bli utsatt for frihetsberøvelse, påpeker Mehammer i UDI.

Hun beskriver beboerne som personer som på grunn av truende eller voldelig atferd på et tidligere mottak, trenger en tettere oppfølging.

De er hverken innenfor kriminalomsorgen eller psykiatrien, men personer som skal fortsette med å bo i mottakssystemet.

– Vi mener de vil få det bedre av en tettere oppfølging. Vi vil følge dem opp med god bemanning, høy kompetanse og et tilbud om aktiviteter. Det har vi god erfaring med.

Ønsker trygg skolevei

Etableringen av det nye asylmottaket har preget lokalpolitikken de siste månedene.

Marthe Lang-Ree, som sitter i kommunestyret for Senterpartiet, er ikke prinsipielt motstander av asylmottaket, men er kritisk til måten Øyer kommune har håndtert saken på.

– Jeg har ikke tiltro til at det som har blitt lovet av Heimta, de som skal drifte denne særskilte bo- og omsorgsløsningen, vil bli holdt. Personene på mottaket er voldelige og utagerende og kan være til skade for seg selv og andre, sier hun til VG.

Lang-Ree viser til at politiet under informasjonsmøtet uttalte at det vil skje en uønsket hendelse.

– De sa samtidig at de skal gjøre hva de kan for å forhindre det.

VG har vært i kontakt med driverselskapet Heimta AS. De viser til svarene fra UDI.

– Uro og utrygghet

Øyer-ordfører Brit Kramprud Lundgård (Ap) er positiv til det nye asylmottaket i bygda. Hun er overbevist om at kommunen, UDI og Heimta AS vil finne gode og sikre løsninger for alle.

Hun ser også en svært positiv effekt for kommunen:

– Her snakker vi om en 40–50 nye arbeidsplasser, påpeker ordføreren.

Når det kommer til sikkerhet for barn og unge langs skoleveien, har kommunen bestemt at en egen skyssløsning for asylmottaket skal på plass.

Avgjørelsen er basert på erfaringer fra forrige gang Øyer kommune var vertskap for et asylmottak, og flere av beboerne forsøkte å komme seg inn til sentrum. Da skal det blant annet ha blitt meldt om at naboer ble truet til å kjøre enkelte av asylsøkerne til sentrum.