SAMLER SEG: Folk på Varhaug viser medfølelse og samhold med familien som har mistet sin 13 år gamle datter. Foto: Trond Solberg

Varhaug i sorg etter Sunniva-drapet: – Mer skeptiske til å la barn være ute alene

Publisert: 03.08.18 07:30

JÆREN (VG) Sjokkbeskjeden om drapet på Varhaug er i ferd med å synke inn hos lokalbefolkningen. Nå samler bygda seg for å takle sorgen.

Stadige politiutrykninger, avsperrede områder og mange spørsmål preger lokalsamfunnet i Varhaug, etter at 13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet drept på en sti natt til mandag.

Thomas Hobberstad Søyland forteller at det har vært en spesiell stemning i bygda siden drapet ble kjent.

– Det er sjokkerende det som har skjedd. Det er spesielt å ha så mye politi i gatene her.

Han sier at alle snakker om det som har skjedd, og at det påvirker folk.

– Jeg har fått inntrykk av at folk er mer skeptiske til å la barn være ute alene nå, sånn var det ikke før.

Vil ikke forklare seg

En lokal 17-åring fra Varhaug er siktet for drapet.

Torsdag ble det klart at siktede ikke ønsker å forklare seg for politiet. Han har erkjent at han har vært på funnstedet, men nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

Til kommunen strømmer det på med henvendelser fra folk som ønsker å slå ring om bygda etter drapet på 13-åringen.

– Jeg opplever at vi først var i sjokk etter nyheten mandag morgen. Det gikk over i nesten vantro dagen etterpå, da politiet siktet en i lokalsamfunnet, sier rådmann Anne Berit Berge Ims i Hå kommune til VG.

Nå må Varhaug finne ut hvordan de skal møte hverdagen.

– Vi snakker om hvordan kan vi få tilbake Varhaug som et trygt og varmt lokalsamfunn, sier hun.

Vanskelig tid i møte

Kommunens kriseteam har jobbet tett med avdødes familie.

– Det går etter forholdene bra med dem. Men det som jeg kjenner til, er at det går fra sjokk til vantro til at sorgen kryper lengre og lengre inn, sier rådmannen.

– Det er kanskje dagene som kommer nå som blir de vanskeligste.

Varhaug-prest Gaute Øgreid Rasmussen er en del av kriseteamet.

– Jeg har vært mest med dem som mistet jenta si. Det er tøffe tak, dette skulle vi gjerne hatt ugjort, sier han til VG.

Han sier at familien har satt pris på at de har fått være i fred i sorgen. Noen har vist sin medfølelse ved å legge buketter på trappen til familiens bolig.

Det er også et kriseteam som bistår siktedes familie.

Fryktet nytt uoppklart drap

Rådmannen forteller at folk er opptatt av at drapet skal oppklares. Flere i bygda har fortalt til VG at de har vært redde etter drapet.

– Det er saker der jenter har blitt drept som ikke er blitt oppklart. Saker uten gjerningsperson. Ut av det kan folk bli redde for om det kan skje igjen. Den frykten tror jeg mange kjente på mandag og tirsdag.

I Rogaland er det to saker de siste 25 årene der unge kvinner er blitt drept, uten at det er funnet noen gjerningsperson.

I 1995 ble 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept i Avaldsnes på Karmøy . Fetteren hennes ble dømt for drapet, men senere frikjent.

Fem år senere ble 20 år gamle Tina Jørgensen drept i Stavanger og skjult i en kum . Det er fortsatt et mysterium for politiet hva som skjedde med henne.