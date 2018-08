SLUTT PÅ TROPEVARME: Mot helgen faller temperaturene over hele landet. Foto: Hallgeir Vågenes

Varmen er på hell

Publisert: 01.08.18 18:26

INNENRIKS 2018-08-01T16:26:34Z

Fremover mot helgen kan det bli mulig å få tilbake kvaliteten på nattesøvnen. Temperaturene er nemlig fallende over hele landet, og flere steder vil det komme litt nedbør.

De siste dagene har Vestlandet og Sør- og Østlandet fått noen torden- og regnbyger med fallende temperaturer. Denne fronten er nå på vei nordover og vil sveipe gjennom Nord-Norge i dag. Meteorologisk institutt varsler derfor at varmen i Nord-Norge gir seg nå.

– Det vil fremdeles være fint vær i Nord-Norge, men på mange steder vil det gå under 15 grader som makstemperatur til helgen, sier vakthavende meteorolog Ragnhild Nordhagen.

Nord-Norge har den siste tiden opplevd solide «sydentemperaturer». Inn mot helgen vil det være slutt – og i tillegg kan man regne med litt tordenvær i dag.

– Været blir mer ustabilt, og det vil nok komme noen torden- og regnbyger. Likevel er det fortsatt normale, fine sommertemperaturer i nordnorsk standard, sier Nordhagen.

Ikke lenger alvorlig skogbrannfare på Vestlandet

Tidligere denne uken ble det sendt ut farevarsel om nedbørsmengdene på Vestlandet. Så mye som 40–60 millimeter var forventet i løpet av kort tid på tirsdag. Bygene vil fortsette å komme, dog i litt mindre mengder.

– Vi ser at temperaturen på Vestlandet synker gradvis inn mot helgen. For mange er det snakk om mer behagelige temperaturer enn det har vært. Selv om nedbørsmengdene er mindre enn i går, vil man fortsatt få noen regnbyger nord på Østlandet og Vestlandet gjennom helgen, sier meteorologen.

Selv om det stadig skorter på jevne regnbyger over flere dager som kan få bukt med tørken, er i det minste skogbrannfaren redusert på Vestlandet.

– Det kan fremdeles være enkelte steder lokalt på Vestlandet hvor skogbrannfaren er stor, men den er redusert, forteller meteorologen.

Litt kaldere på Øst- og Sørlandet

Også på Øst- og Sørlandet får de som ikke liker varmen det litt mer behagelig.

– Det er stort sett topptemperaturer på 25 grader, også litt mindre. Og stort sett oppholdsvær.

Blir det «indian summer»?

Meteorologen vil ikke spekulere i om de skyhøye temperaturene vil returnere utover sensommeren. Hun forsikrer oss også om at hetebølgen som rir Sør-Europa nå ikke vil treffe Norge.

– Prognosene er såpass usikre at det er vanskelig å anslå noe mer enn ti dager frem i tid. Hetebølgen vil trekke seg østover mot Finland, men her er vi mer preget av lavtrykk vest for oss, sier Nordhagen.