FORSØKER Å FINNE SAMMEN: Etter at Trond Giske (t.v.) gikk ut av partiledelsen, har partisekretær Kjersti Stenseng, partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik slitt både med samarbeid og oppslutning. Nå forsøker de å legge stridighetene bak seg. Foto: Helge Mikalsen

Støre, Stenseng og Tajik hadde oppvaskmøte

INNENRIKS 2018-08-25T11:08:00Z

Etter ett år med oppgjør og strid etter valgfiasko og metoo, har Ap-ledelsen blitt enige om å fremstå som enige. Det ble feiret på fransk restaurant.

Tirsdag 7. august klokken 1100 ankom Ap-leder Jonas Gahr Støre , nestleder Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng Youngstorget, hvor de samlet seg på Brundtland-rommet i 5. etasje i Aps lokaler.

– Det begynner å bli morsomt å jobbe med politikk igjen

Der satt der i fem timer. Bakteppet var omtrent slik:

Arbeiderpartiet har det siste året blitt beskrevet som en branntomt, utbrent og med historisk lave målinger.

Valgnederlaget ble etterfulgt av en langvarig maktkamp, som ble avløst av Giske-krisen og en smertefull vår og sommer.

Ulike medier har skrevet om en opprivende strid også i partiledelsen, hvor partisekretær Kjersti Stenseng og nestleder Hadia Tajik både har vært politisk uenig og har samarbeidet dårlig - og hvor også forholdet mellom Tajik og Støre har vært anstrengt .

Da sommeren var over og Arendalsuka ble avholdt fra 13. august, var det flere som fanget opp signaler om at noe hadde skjedd:

Tonen var mildere da journalister pratet med folk i de ulike fløyene.

Det har sin årsak: Støre, Stenseng og Tajik har bestemt seg for å forsøke å legge strid og uenighet bak seg - og sammen rette fokus mot å løfte partiet opp fra grøfta.

Ingen av dem vil i dag si noen om uenighetene og slitasjen. Men Støre bekrefter møtet - og kommer med et hjertesukk:

– Det begynner å bli morsomt å jobbe med politikk igjen.

Enigheten

Han sier det ikke var vanskelig å bli enige om å forene kreftene.

– Det dårlige valgresultatet, dårlige målinger, endringene i ledelse og posisjoner og flere vanskelige saker gjennom det siste året, har vært krevende for ledelsen.

– Hva skjedde på møtet?

– Vi ble enige om at vi alle er tjent med å forene kreftene og sammen vise frem vår politikk, for å vinne tilbake velgerne. Jeg har i høst opplevd at det har skjedd en endring: Når gleder folk i partiet seg igjen til å gå på jobb, sier han og legger til:

– Vi som ledelse er bevisst det ansvaret vi har for å løfte frem politikk og våre viktige politiske saker: Et trygt arbeidsliv, mindre forskjeller, sterkt felleskap. Tilbakemeldingene vi har fått lokal alle steder, er at det er der vår fokus skal være. Og, sier han:

– Det er gledelig at målingene på ettersommeren bekrefter at mange velgere har hoppet ned fra gjerdet og igjen sier de vil stemme på Arbeiderpartiet.

– Stor slitasje

Etter flere krisemålinger, langt under 25 prosent det siste året, jubler Støre over siste måling i Dagbladet, som viste en oppslutning på 28,5 prosent.

– Det viser at vi er på riktig vei, sier han.

Stenseng kommenterer møtet slik:

– Det er ingen tvil om at det har vært en stor slitasje i partiorganisasjonen. Vi har bestemt oss for å se fremover og vi tre i ledelsen har full tillit til at vi sammen skal ta ansvar for å vise velgerne vår politikk.

– Du og Tajik har hatt et anstrengt forhold?

– Vi skal fremover samarbeid nært for å bidra til at partiet vinner ny oppslutning.

– Du har sagt at dere minst må nå 30 prosent?

– Ja, det er et godt mål på sikt. Jeg er overbevist om at vi skal få til det, hvis vi får ha fokus på politikk og våre politiske saker.

– Jeg har ro i sjela

Hadia Tajik kommenterer møtet og enigheten slik:

– Landet trenger et sterkt og samlet Arbeiderparti, som slåss for vanlige folks rettigheter og for rettferdig fordeling av goder og muligheter.

– Det er skrevet ganske mye om strid og blant annet et kjølig forhold mellom deg og Stenseng. Hva sier du til det?

– Det viktigste i livet er sjelefred og å bekjempe høyrekreftene. Jeg har ro i sjela, og er motivert for å bekjempe høyrekreftene sammen med Jonas, Kjersti og resten av partiorganisasjonen:

– Vi er godt i gang, og jeg er stolt over at vi klarte å få flertall for å stramme inn i på bruken av innleid arbeidskraft like før sommeren. Denne høsten skal vi jobbe for pensjonsopptjening fra første krone, et forslag som har betydning for en million nordmenn som kan få høyere pensjonsutbetaling hvis vi får gjennomslag.

Kilder i Ap sier at enigheten er skjør og at stridighetene kan blusse opp igjen, hvis noen av «fløyene» beveger seg. Skinnenighet, blir nevnt.

Det blir også understreket at enigheten ikke inkluderer de kommende nominasjonsprosessene, hvor maktkamp om posisjoner er en del av spillet i et parti.

PS: Etter fem timers debatt på partikontoret, dro de og feiret lett på restauranten Brasserie France i Oslo.