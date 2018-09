DELER SIN OPPLEVELSE: «Khaled» er en av guttene som forteller sin historie til VG. Han forteller at han føles seg utnyttet av kvinnen han så på som en omsorgsperson. Foto: FREDRIK SOLSTAD, VG

NOAS: Vi har ikke vært bevisste nok

INNENRIKS 2018-09-22T21:09:24Z

Seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Jon Ole Martinsen, innrømmer at NOAS ikke har vært bevisste nok på at unge menn kan bli utnyttet. Han påpeker at de som kommer til dem, ofte er ekstra sårbare.

Publisert: 22.09.18 23:09

Lørdag kunne VG avdekke at unge, mannlige asylsøkere er blitt utsatt for sexpress og uønsket seksuell oppmerksomhet av norske, frivillige kvinner ved asylmottak . Mennene fikk gaver, penger og hjelp – og følte seg forpliktet til å ha sex med kvinnene.

Seniorrådgiver i NOAS, Jon Ole Martinsen, forteller at de møter unge asylsøkere som har fått avslag på asylsøknader.

Ifølge Martinsen ville de unge mennene med endelig avslag på asylsøknaden ikke fått dekket de mest grunnleggende behovene, om de ikke hadde bodd hos hjelpere.

– De som kommer til oss er de som kanskje er i enda mer sårbar situasjon, de som har fått avslag og lever ulovlig i Norge. De som da er i et slikt forhold – hvor den ene er norsk statsborger – er enda mer utsatt for å bli utnyttet og for å havne i avhengighetsforhold, sier han.

Har ikke reagert før

– Vi må åpne øynene. Det er nok flere organisasjoner som vil sitte igjen med en følelse av ikke å ha reagert før, sier Martinsen.

Han innrømmer at bevisstheten rundt utnyttelse av unge menn ikke har vært den samme som ved unge kvinner eller mindreårige.

– De vi møter oftest er over 18 år, og enkelte kan nevne at de bor hos kvinner som er en del år eldre enn dem. Når jeg spør om bosituasjonen kan de svare «ja, du vet», le det bort eller komme med en sleivete kommentar, sier han.

Men Martinsen forteller at han ikke automatisk har reagert på det. Dels fordi utgangspunktet for møtet har vært et avslag på asylsøknaden, og dels fordi det har vært høyere terskel for forstå at unge menn kan bli utnyttet av voksne kvinner.

Må bli bedre

Martinsen mener at det er et forbedringspotensial på flere områder.

– Her skal jeg være den første til å si at det kan være ting som er blitt forsøkt kommunisert, men ikke blitt fanget opp på samme måte som det vil være når det er en mindreårig eller en ung kvinne forteller det samme. Det tror jeg vi bare må være helt ærlige og åpne om, sier han.

Flere organisasjoner, som NOAS, kan bli bedre på å hjelpe de unge, sårbare mennene og ikke minst stille de vanskelige spørsmålene, mener Martinsen.

Men han understreker at frivillige ikke må mistenkeliggjøres og at det her er snakk om unntakstilfeller.

– Det er nå dokumentert at slike forhold forekommer og det må vi ta på alvor.

Han presiserer at ansvaret ligger alltid hos dem som utnytter.

– Men jeg tror det er viktig å øke bevisstheten og kompetansen rundt dette, og ikke minst snakke både med dem som bor på mottak og de frivillige, sier han.