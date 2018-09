Fylkespolitiker Tonje Brenna (Ap) reagerte da sønnen skulle fotograferes i barnehagen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Fotograf tilbyr å fjerne kviser og sår fra barnehagefoto

INNENRIKS 2018-09-19T10:37:50Z

Ullensaker kommune sier opp avtalen med en fotograf som har tatt portrettfotografier av barn i kommunens barnehage og tilbudt retusjering av kviser og sår.

NTB

Publisert: 19.09.18 12:37 Oppdatert: 19.09.18 13:14

Det er på bestillingsskjemaet foreldre og foresatte har fått mulighet til å krysse av for å retusjere bildene.

– Ullensaker kommune har dessverre ikke kvalitetssikret skjemaet fra fotografen. Det er vi lei oss for. Dette er ikke en type holdninger Ullensakers kommunale barnehager stiller seg bak, sier Yngve Rønning, som er kommunaldirektør for skole og barnehage i Ullensaker.

I tillegg til å si opp avtalen med fotografen, vil kommunen se på hele ordningen med barnehage- og skolefoto i romerikskommunen.

Reagerte

Fotograferingen fikk oppmerksomhet da Tonje Brenna, som er gruppeleder for Akershus Arbeiderparti, reagerte på formuleringen i bestillingsarket da hennes fire år gamle sønn skulle fotograferes i barnehagen. Hun skriver på sin Facebook-side :

«I en verden av filter og redigerte og retusjerte og glansede og korrigerte bilder hadde det vært deilig med et minne om poden som faktisk er helt ekte. For en gangs skyld. I neste vending klør vi oss i huet og lurer på hvorfor kropps- og prestasjonspress gjør ungdommene våre deprimerte. Det skal ikke være sånn.»

Joakim Kleven: – Jeg har savnet en mannlig stemme om kroppspress

Tilbakeviser

Ifølge daglig leder i Studio G Fotografene, Gisle Lian Olsen, fjerner de aldri noe varig, som for eksempel føflekker.

– Vi skal ikke endre på skaperverket. Men hvis barna har snørr i nesa, brunost mellom tennene eller en kul i pannen, er det ofte foreldre blir forbannet på oss hvis de ikke har hatt muligheten til å fjerne dette på forhånd, sier Olsen til NRK .

Overfor Aftenposten understreker han at rundt 80 prosent av kundene krysser av for at de ønsker slik retusjering.

– Kritikken mot oss er forkastelig. Vi snakker ikke om å endre på skaperverket her. Det er forskjell på en busemann og Botox. Jeg kjenner jeg blir forbannet, sier han.