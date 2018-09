Etterlyser ung mann etter voldshendelse på Hamar

2018-09-03

I avhør forteller eleven ved Prestrud barneskole at en mann holdt henne fast i et skogholt da hun gikk til skolen. Politiet etterspør fremdeles tips i saken.

Publisert: 03.09.18 15:54 Oppdatert: 03.09.18 16:06

– Det er en mann som har tatt kontakt med henne i et skogholt ved skolen. Han har tatt tak i henne og holdt henne fast, sier politiadvokat Frode Aabak i Innlandet politidistrikt.

Rundt klokken ti på åtte i dag tidlig fikk politiet en melding om en hendelse ved Prestrud barneskole på Hamar . En barneskoleelev fortalte at hun hadde blitt utsatt for vold på vei til skolen .

Aabak forteller om at jenta ikke har noen fysiske skader, men at hun er preget psykisk. Foreldrene ønsker ikke gå ut med alderen til jenta, men VG får opplyst at hun går på et av de laveste trinnene på skolen.

Ønsker tips

Politiet ser etter en tynn, ung mann med kort brunt hår, lysebrun hud, mørk bekledning og mørke sko.

Årsaken til at han slapp henne er foreløpig ukjent.

– Vi vet ikke motivet for at han tok kontakt med henne, eller hvorfor han slapp henne. Jenta tror han lot henne gå fordi noen syklet forbi, sier Frode Aabak.

Politiet ønsker fortsatt tips fra vitner, og sjekker ut personer fra saken etter hvert som de får opplysninger fra vitner.

Ta kontakt med politiet på 02800 dersom du sitter på opplysninger om saken.

Engstelige foreldre

Politiadvokaten forteller at politiet har vært på skolen i etterkant av hendelsen, men han er usikker på hvordan skolen har pratet med barna.

– Det er en del bekymrede foreldre som ringer i etterkant av hendelsen og har spørsmål, forteller Aabak.

Politiet jobber nå med å gå igjennom de tekniske bevisene de fant på stedet, og prater med vitner.