Jente (17) tiltalt for vold mot flere politifolk

INNENRIKS 2018-10-06T21:56:51Z

En 17 år gammel jente fra Rogaland er tiltalt for vold mot ti politifolk og en rekke andre lovbrudd.

NTB

Publisert: 06.10.18 23:56 Oppdatert: 07.10.18 01:44

Til tross for at jenta er under 18, har hun vært varetektsfengslet siden 1. august, fordi retten mente det var overhengende fare for at hun ville begå nye lovbrudd, skriver Stavanger Aftenblad .

Tiltalen mot 17-åringen, som er tvangsplassert på barnevernsinstitusjon, dekker forhold fra februar til august, inkludert vold mot ti polititjenestemenn.

Hun skal ha slått, sparket og løpt inn i politifolkene.

I tillegg er jenta tiltalt for vold mot fengselsbetjenter i ungdomsfengselet der hun sitter i varetekt og for trusler mot ansatte ved barnevernsinstitusjonen.

I en tekstmelding som er nevnt i tiltalen, skriver hun også at hun er villig til å drepe barn.

Tiltalen omfatter også bæring av kniv på offentlig sted, noe hun er dømt for tidligere.

I fengslingsmøter har 17-åringen innrømmet forholdene hun er tiltalt for, men hun erkjenner ikke straffskyld. Forsvarer Anne Kroken mener mye av det jenta er tiltalt for, kunne vært unngått.

– Jeg mener sjansene er store for det, dersom barnevernet hadde etablert et bedre tilbud til henne, sier Kroken til Aftenbladet.

I fengslingskjennelsen fra august står det at barnevernet ikke har andre tilbud til jenta.