Hadia Tajik sa at KrF kan få utenriksministeren

Under en lunsj i New York sa Ap-nestleder Hadia Tajik at KrF kan få utenriksministeren i en ny Ap-ledet regjering.

Hun bekrefter sine uttalelser overfor VG, men sier det ble sagt i en spøkefull tone, som tilhørerne lo av og ikke tok seriøst.

En norsk stortingsdelegasjon har vært i USA denne uken.

Under en lunsj i residensen til den norske FN-ambassadøren, Tore Hattrem, mandag, ble en fremtidig Støre-regjering ett av temaene.

Dette ble sagt

Hattrem skal gå av for å bli utenriksråd i Det norske utenriksdepartementet i Oslo.

I den forbindelse sa Tajik, i en uformell setting, ifølge flere som var til stede, at det kan hende han kommer hjem til en ny sjef; ny utenriksminister.

Hattrem skal ha spurt henne om hvem hun tror det vil kunne bli.

Tajik svarte at det var naturlig at de tre aktuelle partiene – Ap, Sp og KrF – fordeler de tre hovedpostene statsministeren, utenriksministeren og finansministeren.

Så la hun til:

– Det vil jo kunne bli KrF det da.

VG har snakket flere av personene som var til stede under samtalen. Mens flere har oppfattet utsagnet som morsomt, har andre opplevd det annerledes.

– Der er underlig at Tajik faktisk fordelte statsrådsposter i en slik samling. Hun lovet selvsagt ingenting og det var sagt i en morsom tone, men det var likevel et klart signal fra en som sitter i partiledelsen i Ap. Jeg opplevde at Tajik nærmest forsøkte å «kjøpe» KrF med utenriksministerposten, sier en av dem som overhørte samtalen. Personen ønsker ikke å stå frem.

I starten av november skal KrF skal avholde sitt landsmøte og ta stilling til partileder Knut Arild Hareides forslag til historisk linjeskifte.

Om KrF skal vende de borgerlige partiene ryggen og inngå regjeringssamarbeid med venstresiden.

– KrF må få ro

Tajiks partikollega, stortingsrepresentant Cecilie Myrseth, sier det Tajik sa, ble sagt i en humoristisk tone.

– Den kommentaren ble sagt i en humoristisk sammenheng, noe alle de som satt rundt det bordet forsto. Ut over det mener jeg sterkt at KrF må få ro fra alle oss andre rundt sin egen partiinterne prosess, sier Myrseth.

KrFs Hans Fredrik Grøvan var også til stede. Han vil ikke gå inn på hva som ble sagt.

– Hva Hadia har tenkt om dette, vet ikke jeg. Det jeg er opptatt av nå og fram til landsmøtet vårt 2. november, er at vi kan få flertall for ikke å gå i regjering. Og hvis forslaget som Reiten og jeg har fremmet om den 3. vei blir nedstemt, går jeg subsidiært for å gå i regjering med dagens Solberg-regjering, sier han.

– Det stemmer at jeg sa dette

Tajik bekrefter at hun sa det VG gjengir, men at det var sagt i en spøkefull tone.

– Det stemmer at jeg sa dette. Det var en kommentar som falt i muntert lag mellom stortingskolleger og FN-ambassadøren, sier hun.

– Vi har fulgt norsk politikk på avstand i flere uker som en del av den norske FN-delegasjonen. Kommentaren kom i forlengelsen av at vi spøkefullt diskuterte om ikke vi burde ordnet et møte med George Clooney, når kona Amal likevel var i FN-bygget, sier hun og legger til:

– Det var åpenbart for alle at det ikke var seriøst. Alle som var til stede lo, ingen uttrykte hverken i situasjonen eller etterpå overfor meg at de reagerte på dette. Jeg får vel bare ta VGs informasjon til etterretning, og gir en generell oppfordring om å senke skuldrene og le mer. Det gjør i alle fall jeg, sier hun fra USA.

Sp-aktuelle som finansminister

Flere har merket seg at det går an å utlede mer av hva som ble sagt, enn at KrF kan få utenriksministeren:

Statsminister blir Jonas Gahr Støre . Altså får Senterpartiet finansministeren.

De to mest aktuelle finansminister-kandidatene i Sp er partiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

I KrF vil nok mange peke på KrFs generalsekretær Hilde Frafjord Johnson, som aktuell utenriksminister-kandidat.

Dramaet i KrF tok en ny vending torsdag ettermiddag, da nestleder Kjell Ingolf Ropstad i en kronikk i VG maner landsmøtet 2. november til å velge en helt motsatt vei av sin partileder, Knut Arild Hareide: Han anbefaler partiet å velge regjeringen til Erna Solberg.