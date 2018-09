HASJSMUGLER: Gjermund Cappelen hevder han smuglet narkotika for en milliard kroner til Norge over en tyveårsperiode. Foto: Tore Kristiansen

«Hasjeksperten» Cappelen lurte politiet: – Jensen var fornøyd

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Bare dager etter at han fikk 150 kilo hasj fra Nederland, fortalte Gjermund Cappelen politiet at det var utlendinger som drev stort med hasj – ikke nordmenn.

I 2012 lagde Oslo-politiet rapporten «Oslo 2022» for å kaste lys over fremtidens kriminalitetsbilde i hovedstaden. En av dem som var med på å lage rapporten var korrupsjon- og narkotiltalte Eirik Jensen.

Som en del av arbeidet ble Gjermund Cappelen invitert med på et møte på Politihuset i Oslo der han fungerte som «hasjekspert» for politiet.

Cappelen blir onsdag spurt om han husket møtet den 14. mars 2012 av statsadvokat Lars Erik Alfheim.

– Ja. Jeg ble hentet inn som en som har kunnskap om trendene i hasjmarkedet. De spurte meg om hva som skjedde, jeg fortalte at det var utlendinger som drev med hasj og ikke nordmenn. Det var ikke sant, men det var jo hensikten, svarer Cappelen.

– Hvorfor kom dette i stand?

– Jeg husker ikke hvordan det kom i stand. Men Eirik mente han trengte det i rapporten, sier Cappelen.

– Fikk ingen kritiske spørsmål

Til stede på møtet var også de andre rapportskriverne: kriminolog Roger Stubberud, som den gang jobbet i politiet og politioverbetjent Rune Rekdal.

– Var du engstelig eller nervøs for å ha et sånt møte? spør Alfheim.

– Nei. Jeg sa jeg tidligere hadde drevet med det selv. Jeg fikk ingen kritiske spørsmål, svarer Cappelen.

– Satt de bare og hørte på deg da?

– Ja. Jeg sa jeg hadde drevet med det. Det virket ikke som om det var ukjent for dem. Jeg kan ikke si det med sikkerhet. Jeg bare lirte av meg og gikk.

Alfheim viser til at det er notert fra politiets side at Cappelen forklarte i møtet at han drev på med hasjsmugling frem til cirka 2000, og at de norske bakmennene ble borte for 10–15 år siden.

– Det jeg prøvde å fortelle var at marokkanerne tok over. Det er ikke sant. Men jeg prøvde å få oppmerksomheten bort fra meg. Jeg fortalte ting som ikke var noe nytt, sier Cappelen i retten.

– Jensen var fornøyd

Alfheim leser videre fra Cappelens bidrag til politiet:

– «Se på de personene som har mye penger i de etniske miljøene. Sjekk bransjene som restauranter, butikk og bil». Følte du noe risiko ved å fortelle dette?

– Nei, tvert imot.

– Hva synes Jensen om den?

– Han var fornøyd.

Cappelen er tiltalt for å ha smuglet 150 kilo hasj fra Nederland til Norge i mars 2012. I retten onsdag anslo Cappelen at han mottok narkotikaen en gang mellom 7. og 12. mars.

– Du har noen dager forut for det mottatt 150 kilo hasj. Synes du det var uproblematisk å møte politiet i forbindelse med rapporten da. Tenkte du på det? vil Alfheim vite.

– Nei, ikke i det hele tatt. Eirik Jensen visste jo hva jeg drev med.

– Tror du Jensen tenkte på det?

– Nei. Vi har jo lurt samfunnet hele tiden. Det har vært dysfunksjonelt det forholdet vi har hatt. Blitt frekkere og frekkere, sier Cappelen.