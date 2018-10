MÅTTE HIT: Kvinnen ble kjørt i ambulanse til akuttmottaket på Akershus universitetssykehus i Lørenskog. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

19-åring måtte på akutten etter Egon-besøk

INNENRIKS 2018-10-15T06:27:08Z

Egon Lørenskog legger seg langflate etter at de serverte en pølserett med melkeproteiner til en allergisk kvinne.

Publisert: 15.10.18 08:27 Oppdatert: 15.10.18 09:52

19-åringen besøkte restauranten sammen med sin mor i slutten av september.

– Jeg fortalte servitøren at jeg er allergisk mot melk, og opplyste om hvilke produkter jeg ikke tåler. Jeg valgte meg ut en rett som inneholdt stekt pølse, som jeg sa jeg kunne droppe å spise. Pølser inneholder ofte melkeproteiner, men servitøren forsikret meg om at denne retten ikke inneholdt melk, sier kvinnen, som ønsker å være anonym, til VG.

Hentet av ambulanse

Kort tid etter at hun fikk servert maten og begynte å spise, skal de første allergiske reaksjonene ha kommet.

– Det føltes ut som at jeg skulle kveles. Vi dro på apoteket og hentet ut allergitabletter, og hev oss i bilen for å kjøre hjem. Vi bor like i nærheten, men måtte stoppe underveis og ringe etter ambulanse. Halsen snøret seg sammen, sier kvinnen, som også sliter med blant annet astma.

Hun ble kjørt til Akershus universitetssykehus, hvor et akutteam sto klar.

Fikk behandling

Verdiene beskrevet i innkomstjournalen, som er en del av grunnlaget for epikrisen som VG har fått tilsendt, viser at kvinnen hadde alvorlige pusteproblemer ved innkomst og ble oppfattet som alvorlig syk.

Det sier overlege May-Liss Hatleskog ved akuttavdelingen, som skrev epikrisen.

– Hun ble oppfattet som dårlig av ambulansen og dermed tatt imot direkte av lege ved ankomst. Vi kan ikke slå fast hva som utløste at hun ble dårlig, men vi behandlet henne for en alvorlig allergisk reaksjon. I tillegg til tung pust, hadde hun utslett som ved allergisk reaksjon. Det er grunn til å tro at reaksjonen skyldtes det hun hadde spist, men vi kan ikke konkludere med noe, sier hun.

19-åringen var innlagt på sykehuset over natten.

– Hun ble bedre av behandlingen, og fikk dra hjem dagen etter, sier Hatleskog, som forstår at hendelsen opplevdes som dramatisk for kvinnen:

– Det er skummelt å føle at man ikke får puste. Når man i tillegg er syk fra før av, med blant annet astma, er det ganske tøft.

– Har hatt mareritt

Kvinnen sier til VG at hendelsen har satt en stor støkk i henne.

– Jeg har hatt mareritt om at jeg dør, og våknet opp redd og svett. Jeg har også vegret meg for å spise. Jeg ga beskjed til restauranten samme dag. De beklaget på det sterkeste og tilbød meg et gavekort, men jeg synes ikke et gavekort kan forsvare at de gjør en så alvorlig feil.

Egon: – Skal ikke skje

Daglig leder ved Egon Lørenskog , Marie Holmen, sier at det utvilsomt har skjedd en menneskelig svikt i dette tilfellet.

– Dette er noe som ikke skal kunne skje, og noe jeg aldri har opplevd i mine ti år i Egon. Vi har i etterkant av hendelsen gått gjennom alle våre rutiner og verktøy med vårt personale på nytt.

Holmen har full forståelse for at opplevelsen gjorde kvinnen både redd og sint.

– Vi har gjort så godt vi kan for å løse saken, uten at vi mener eller tror at et gavekort løser alt. Dette var mest som et symbol på at vi bryr oss. Skaden har allerede skjedd, så det viktigste for oss er at hun vet hvor lei oss vi er, hvor seriøst vi tar saken og hva vi har gjort for å sørge for at noe lignende ikke skjer igjen.

Egen allergimeny

Holmen sier videre at Egon har allergiopplæring av både servitører og kokker, og at de har en detaljert allergimeny lett tilgjengelig på nettsiden og i lokalene deres.

På nettsiden står det at pølsen i retten som kvinnen spiste, inneholder melkeprotein.

– Dette er et verktøy vi får utrolig mye skryt av fra allergikere og ulike forbund som representerer dem. Vi opplever mange ønsker fra våre gjester, og med nesten hundre ulike matretter og over hundre ulike råvarer, er både gjester og personale nødt til benytte seg av allergiverktøyene for å være på den sikre siden. Dette ble ikke gjort i dette tilfellet.